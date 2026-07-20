基市議員曾紀嚴涉案收押 兒子持參選看板現身街頭代父出征

基隆市議員曾紀嚴涉案，檢方聲押法官裁准，衝擊他爭取連任步調，將由他的兒子曾維祥「代父出征」。曾維祥喊出「新世代、新仁愛」口號，已在街頭爭取曝光，問候選民，尋求支持。

仁愛區原本可選出4席議員，今年因為選民數變化，預估減少1席。現任4名議員中，童子瑋當選議長，並投入年底市長選戰，另3名議員曾紀嚴、張芳麗和鄭文婷都爭取連任。挑戰的新人已有兩人表態，分別是前議員榮欽的兒子莊傑宇，以及曾參選議員失利，地方聞人林華生的女兒林杏潔，形成5搶3的局面。

基隆地檢署偵辦何姓業者涉嫌圍標、綁標、行賄案，曾紀嚴疑動支議員建議款涉入，檢方偵訊後聲請羈押，基隆地方法院法官16日開庭審理後，裁准收押並禁止接見通信、收授物件。。

基隆市議員選舉8月底登記，11月28日投票，檢方收押被告以兩個月為期，得延押一次，打亂曾紀嚴競選節奏。

國民黨在基隆市議員選戰布局採保守策略，仁愛區也僅有曾紀嚴登記，應僅提名曾競選連任。曾紀案因案被收押後，曾維祥持「新世代、新仁愛」參選看板現身街頭，表態代父加入戰局。