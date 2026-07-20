影／藍支持高虹安連任 何志勇喊「藍白合假議題」仍要選到底

國民黨今年底在新竹市未推出市長候選人，轉支持現任市長高虹安爭取連任，但藍營出身的清大兼任助理教授何志勇最早宣布參選新竹市長，今開市政顧問記者會，強調「藍白合」是假議題，必須回歸到新竹市政，目前藍營沒人要他不參選，若最後沒獲得藍營支持，將以無黨籍會立參選。

國民黨新竹市黨部主委王志豪指出，由於黨中央已定調支持現任市長高虹安，何志勇也尚未登記參選市長，因此黨部目前仍在進行勸說。

對此，國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡指出，不管是地方或中央黨部及中常會上，黨主席鄭麗文多次當眾宣布新竹市是藍白合機制下第一個產生的地方，中常會近期就會宣布有哪些縣市會走向藍白合，由於目前部分縣市仍有整合問題，提名尚未完全落實，黨中央的態度是等這些縣市有結果後一起公布，因此，何志勇是完全沒有機會的。

陳慶齡說，黨主席鄭麗文與中常會都宣布過了，共識就是新竹市未來不會有國民黨的市長提名人，市黨部也沒有市長提名機制作業，種種措施都是中央決策與地方認同，用無黨籍參選是何志勇的權利。

何志勇今受訪時指出，相信「藍白合」是假議題，真正的議題是必須回歸到新竹市政。因為這攸關老百姓的生活，看市政就要看績效。新竹市政按照過去不管是「遠見」還是「天下」雜誌的民調都是敬陪末座或是倒數前三名，這不是老百姓需要的東西。

他說，難道「藍白合」就不能推出更好的人選嗎？何志勇就在這裡！他對於新竹市政有很深刻的了解，也找出優秀的團隊。也許他一個人能力不足、再優秀也無法成事，但今天找出50人、80人、甚至100人，這些都是聲譽卓著，兼具中央與地方經驗及各地意見領袖的人才，相信只要眾志成城，一定可以為新竹市民畫出更好的遠景。

何志勇說，若今天的「藍白合」是因為政黨政治利益的結合，而不是回歸到「選賢與能」這件事情上，他覺得那是對不起新竹市民，也跟台灣的民主發展有很大的落差。

何志勇指出，目前藍營沒有人要他不能參選，若最後他沒辦法獲得藍營支持，他不會為難，會獨立參選。畢竟高虹安也是無黨籍。另外，他從去年宣布參選到現在初衷一向沒有變。對於高虹安或白營兩階段初選，包括用民調來做整合這件事依舊有效，而且他相信自己會勝出。