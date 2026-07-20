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最新民調輸賴瑞隆12.6％ 柯志恩：藍白樣本數未及綠營一半

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長最新民調出爐，國民黨高雄市長參選人柯志恩輸民進黨對手賴瑞隆，她認為藍白樣本數有偏差，所以結果不讓人意外。聯合報系資料照
高雄市長最新民調出爐，國民黨高雄市長參選人柯志恩輸民進黨對手賴瑞隆，她認為藍白樣本數有偏差，所以結果不讓人意外。聯合報系資料照

年代民調中心今日公布高雄市長藍綠參選人最新民調結果，民進黨立委賴瑞隆以36.2％領先國民黨立委柯志恩23.6％。柯志恩對民調結果表達尊重，但也質疑藍白的樣本數加起來還不到民進黨的一半，如此結果不令人意外。

2026九合一選舉

國民黨提名柯志恩、民進黨提名賴瑞隆角逐下屆高雄市長。年代民調中心民調顯示，賴瑞隆36.2％、柯志恩23.6％，但仍有32.8％的受訪者尚未決定。看好度部份，賴瑞隆40.4％、柯志恩的16.2％，但回答「不知道」或「拒答」的受訪者也高達43.4％。

針對這份民調數字，立委柯志恩表示，她對所有民調都抱持尊重，而這份民調的樣本數中，藍白的樣本數加起來還不到民進黨的一半，樣本數如此偏差的狀況下，出現什麼樣的結果都不令人意外。

柯志恩強調，現在全民更關心的應該還是食用油的食安問題。面對行政院長卓榮泰起初堅決不道歉、發言人吳崢說又不是他逼我們吃毒油、還有總統府秘書長潘孟安直接拍打記者的麥克風，這樣的危機處理態度與言行，人民們給這樣的政府打幾分？這才是執政黨更應該要反思的。

民調 柯志恩 賴瑞隆 2026九合一選舉 高雄市選舉

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