出席三重義天宮61周年慶 李四川：與北漂鄉親攜手一同打拚

國民黨新北市長參選人李四川今天出席三重義天宮開宮61周年紀念日暨清寒獎助學金頒獎典禮，受到在場民眾熱情歡迎並高喊「凍蒜」。李四川表示三重是許多中南部鄉親北上打拚的第二故鄉，會秉持同樣北漂打拚的精神，跟所有鄉親一起拚建設。

李四川致詞時首先大讚義天宮長期攜手新北市政府對社會的付出，成為新北市在地的安定力量，並祈求媽祖娘娘繼續保佑鄉親平安順遂、安居樂業。李四川也勉勵所有獲頒獎學金的同學，未來出社會有能力後，學習義天宮的精神，回饋社會、幫助他人。

另外針對昨日出席彰友會與雲林同鄉會活動，受到許多鄉親及幹部熱情支持，李四川表示，他跟所有同鄉會的鄉親一樣，都是年輕時就到北部打拼，新北市就是大家的第二個故鄉，未來當選後，將秉持同為北漂以雙手打拚的精神，秉持四十多年累積的工程與市政經驗，繼續為市民拚建設、謀福利。

李四川大讚義天宮長期攜手新北市政府對社會的付出，並祈求媽祖娘娘繼續保佑鄉親平安順遂、安居樂業。記者黃子騰／攝影

現場擠滿了許多民眾及獲頒獎學金的同學。記者黃子騰／攝影