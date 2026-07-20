聽新聞
0:00 / 0:00
潘孟安揮臂甩麥克風 李四川：記者為市民問、不必發那麼大脾氣
總統府秘書長潘孟安昨出席蘇巧慧競選活動，竟伸手揮開媒體記者的麥克風引發爭議，之後又對該名女記者嗆「不要炒新聞」。國民黨新北市長參選人李四川今天表示，記者是為了市民問政府，希望知道毒油從哪裡來，呼籲潘孟安不必發這麼大脾氣。
2026九合一選舉
國民黨新北市長參選人李四川今天上午10時出席三重區義天宮開宮61周年紀念日暨清寒獎助學金頒獎典禮，媒體詢問關於昨天蘇巧慧的活動中，潘孟安跟記者發生揮臂爭議，是否認為蘇巧慧應該對此事表態。
李四川回應表示，那個會場是在蘇巧慧委員舉辦的活動，她要不要表達意見我不予置評。但記者是為了市民想問政府，希望能知道毒油到底是從哪裡來。李四川說，昨天也呼籲秘書長潘孟安，屏東人每個人脾氣修養都很好，不必發這麼大的脾氣，希望中央能夠針對毒油，讓記者或是市民了解它的來源是什麼。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。