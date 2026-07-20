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民調領先蘇巧慧達6% 李四川「當參考」：會繼續提更好政策

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川表示，民調都當作參考，會繼續提出更好的政策。記者黃子騰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川表示，民調都當作參考，會繼續提出更好的政策。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今早至三重義天宮，參加開宮61周年紀念暨清寒獎助學金頒獎典禮，針對最新民調李四川支持度50.85%、蘇巧慧44.06%，李四川表示所有民調都當做參考，會繼續走遍29區提出更好的政策，在侯市長8年基礎下讓新北市越來越好。

2026九合一選舉

有媒體今天公布新北市長最新民調顯示，國民黨提名的李四川獲50.85%支持，民進黨提名的蘇巧慧為44.06%，兩人差距6.79個百分點。另外李四川在各區領先明顯，主要來自中間選民與民眾黨的支持，尤其是中間選民李四川以54.81%對蘇巧慧33.21%，領先了21.60個百分點。

國民黨新北市長參選人李四川今天上午10時出席三重區義天宮開宮61周年紀念日暨清寒獎助學金頒獎典禮，被問及最新民調領先蘇巧慧達6%，李四川表示，所有民調都把它當做參考，會繼續走遍29區，聽取所有市民的意見，提出最好的政見。

李四川說，到現在為止已經提出交通、產業、教育、醫療、客家等政策，會繼續提出更好的政策，在市長侯友宜8年的基礎之下讓新北市越來越好。

媒體詢問關於民進黨認為年底的選情會有保五跟進取五，新北就被列在進取區？李四川表示，對於民進黨的評估不予置評，現在所有市民關心的是到底這個毒油是怎麼來的？是因為來源的問題，還是製程的問題？希望民進黨能夠多關心一點人民吃的安全、食安的安全，少一點對選舉的關注。

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席三重區義天宮開宮61週年紀念日暨清寒獎助學金頒獎典禮。記者黃子騰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席三重區義天宮開宮61週年紀念日暨清寒獎助學金頒獎典禮。記者黃子騰／攝影

李四川 蘇巧慧 民調 2026九合一選舉 新北市選舉

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