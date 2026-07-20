藍全代會25日登場 開完會即去凱道抗議

國民黨本周六白天選舉造勢、晚上抗議食安！文傳會主委陳以信20日宣布，國民黨全代會將於25日在成功高中舉行，主持人是藍委洪孟楷與新北市議員江宜臻，現場還會義賣客家花布提袋、黨史資料夾等小物；3點開完會後，5點國民黨就會在凱道舉行「我是人，我反毒台」遊行。

主視覺有台灣特色

陳以信也公布此次全代會的主視覺，是由台灣黑熊、彰化大佛、台北101、中正紀念堂、珍珠奶茶等台灣特色小吃圖案結合成的「台灣意象」，主旨是「顧民生、愛人民、拚和平與台灣贏」，以台灣繽紛多彩的各地特色作為主視覺內容。主旨則是強調國民黨關注食安、通膨、物價與房價等議題，還有相對民進黨的傲慢，國民黨是「愛人民」的政黨。

「拚和平」則是主席鄭麗文訪中、訪美，國民黨在美中台之間尋求平衡點，追求台灣的和平。陳以信表示，全代會從9點到10點半會是大型縣市長的提名聯合造勢活動，10點半到12點是「全代會」，12點半到3點會是「中全會」，而國民黨5點開始就會在凱達格蘭大道舉行「我是人，我反毒台」遊行至8點。

前主席出席引發關注

隨後，陳以信開始介紹會議中的義賣小物，包括基本的國旗帽與衣服，還有客家花布提袋、原住民風手機掛繩、「搖搖樂」盲盒，還有黨史與陸皓東先生手繪的「青天白日」圖案資料夾，以及「台灣聖杯」橡皮擦與LED磁吸燈箱等。

國民黨每年的全代會上，前主席出席的狀況都會是外界關注的焦點，但媒體詢問會有哪些人出席時，陳以信僅表示，都還在邀請與聯繫中，尚未確定最終名單。目前的國民黨歷任主席有吳伯雄、馬英九、洪秀柱、吳敦義、江啟臣與朱立倫等人。

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