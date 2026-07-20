朱立倫子弟兵「風向株式會社」掛看板 酸綠營四縣市參選人食安雙標

國民黨前主席朱立倫子弟兵組成的「風向株式會社」，近期在台北市南京東路、林森北路口掛上看板，劍指民進黨北北基桃市長參選人。北市議員柳采葳及國民黨前發言人楊智伃等人今到場開記者會介紹，海報風格沿用萊爾校長風格，要求「護食安、反毒台」。

柳采葳說，沈伯洋簡直就是廢話大師，作為毒油事件要好好監督中央的立法委員，卻只會發廢文監督蔣萬安，沒有針對事後該如何善後，「關心的絕對不是食安，而是如何攻擊到蔣萬安。」領中央薪水，卻做側翼的工作。

板橋市議員參選人鄧凱勛說，蘇巧慧卻告訴大家這件事情和頂新案是不同事情，「難得認同蘇巧慧，因為這次毒油案更毒。」過去民進黨2014年怎麼大聲疾呼行政院長下台，總統馬英九道歉，現在三問蘇巧慧，到底敢不敢中央完整公布毒油流向，要求中央稽查過程、行政單位負起行政及政治責任？

另外，鄧凱勛說，蘇巧慧回應這樣的看板說，會引起選民反感。他說，絕對不是看板問題，人民不喜歡做法是雙標，過去自己老爸言論都不敢面對，人民都看在眼裡，「致癌油孩子都吞進肚子，監督的聲音，他們聽不見了。」

國民黨前發言人康晉瑜說，黃世杰也跟著學校放暑假，這幾天不是賞花、看甲蟲，就是抱西瓜和啦啦隊合照，「這麼愉快的生活跟國人對於食安的焦慮呈現兩樣情高度的對比。」也難怪大家會覺得黃沒有在選舉，而是王義川，而他對於中央的批評像是裝導航一樣，遇到中央部會就會轉彎。

楊智伃則說，童子瑋看到看板的回應是說，自己是賴清德侄子可以幫忙爭取更多建設，「現在難道說，不是賴清德的親戚，就爭取不到任何建設嗎？沒有血緣、姻親關係，就沒有辦法監督爭取福利嗎？」心態看到不配擔任民代、基隆市議會議長。

媒體詢問，朱立倫是否會協助？楊智伃說，各種形式來協助參選人獲得市民最大支持，重點加入年輕人創意，也特別感謝柳采葳租借看板，一掛上去也獲得社群討論。柳采葳也說，網路評價本來就會兩極，「對比民進黨對國民黨在大罷免的話，覺得只是剛好而已。」