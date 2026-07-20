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挺選總統？ 無黨中市議員陳廷秀當面對盧秀燕喊：台灣靠你了
無黨籍台中市議員陳廷秀今天早上在梧棲區辦活動，邀請台中市長盧秀燕到場，盧秀燕要趕赴台北行程，陳廷秀送她上車時，對盧喊「要繼續領導我們，台灣靠你了」。
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陳廷秀今天在梧棲區大勇路和四維東路口舉辦爭取文九設校說明會，當地多位居民和里長到場，也邀請台中市長盧秀燕關心，當盧秀燕到場時，她先稱讚陳廷秀認真為地方爭取建設和設校，她說梧棲文九用地設新校時機已成熟，她今年底將卸任，蓋新學校需3到4年，她會將此新校定案，她當場叮嚀陳廷秀要連任市議員，盯緊此案進度。
陳廷秀對現場民眾說，盧市長日理萬機，今天還要去台北，他邀盧秀燕致詞與民眾合照後，送盧上市長公務車，二人握緊手互道加油，陳廷秀對盧喊著，「要繼續領導我們，台灣靠你了」，盧微笑回應。
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