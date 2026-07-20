選情初探／台南第5選區7搶5 移入人口添變數

台南市議員第五選區應選五席，現任五人都表態拚連任，然而兩名「新人」包括上屆選區的落選頭，以及藍營資深議員的助理，且選區囊括南科園區，不少科技人口移入讓選民結構產生變化，七搶五的局面充滿變數。

第五選區涵蓋善化、安定、新市、山上、新化區，五個席次本屆綠營就占四席，包括副議長林志展、李偉智、陳碧玉、余柷青，而原為國民黨籍的李文俊涉正副議長選舉爭議遭開除黨籍，地方觀察，現任席次綠占優勢，年底泛綠和泛藍參選人為四比三，不無可能鬆動。

副議長林志展是綠營在地指標人物，甫擊敗同黨立委郭國文當選民進黨南市黨部主委，政治資歷與地方影響力兼備。

綠營另三名現任者皆有家人參政的脈絡，李偉智父親為前新化鎮長姚溪海，二○一八年首度參選即高票當選，傳出他有志更上一層樓，勢必要衝高得票率；陳碧玉丈夫為前市議員、前新市鄉長林慶鎮，她二○一八年以無黨接棒參選、未用婦女保障名額即順利勝出，之後加入民進黨；民進黨議員余柷青丈夫為前市議員林志聰，同樣接棒參選就高票當選。

李文俊曾任善化鎮長、多屆市議員，雖因涉正副議長選舉爭議，遭國民黨開除黨籍，但有基層實力、在朝在野各方人脈。

國民黨新人李佳蓉擔任永康區議員林燕祝助理多年，也協助林跨區服務，參選以來獲前議員林全忠等藍營地方大老力挺她回老家新化參選；無黨籍廖俊道曾任新市區大營里長，上屆參選此選區，僅數百票差距飲恨成「落選頭」，不過里長任內服務有口碑，再度挑戰也傳出藍營人士大力支持。