新北市長戰 李四川 蘇巧慧 上演屏東人對決

新北市長之爭加溫，民進黨蘇巧慧昨成立屏東同鄉後援會，黨內大咖助陣，縣長周春米說，她是屏東縣首位女縣長，期許蘇也能在新北寫下歷史，成為第一位女市長。國民黨李四川與新北市彰友會博感情，他自嘲說，有人說我講話沒有魅力，「市政難題能處理、解決，才是真正的魅力」。

蘇巧慧、李四川都有屏東淵源，讓這場全台最大直轄市百里侯之爭，上演屏東人的對決。

蘇巧慧成立首個同鄉後援會，屏東同鄉後援會打頭陣，縣長周春米北上助攻，前縣長曹啟鴻、蘇嘉全、潘孟安輪番助講。蘇巧慧說，她以身為「屏東女兒」為榮，要用進步、陽光、正面態度，助新北成為最進步城市。

行政院前院長蘇貞昌未出席，蘇巧慧不忘談父親對她的影響。她說，屏東同鄉成為首個成立的後援會，因為屏東是故鄉，也是投入公共事務、建立民主價值的起點，五歲時陪父親蘇貞昌回屏東參選省議員，看著父親替鄉親解決問題，農民握著父親的手說「屏東以後就靠你了」，讓她從小就感受到從政肩負的責任。

李四川整天行程滿檔，一早參加「膽大黨大膽RUN路跑」，與青年夥伴換裝並背上劇中人氣角色「高速婆婆」造型背袋，吸引民眾上前合照，直呼「野生川伯出現了」。李說，青年創意與活力是城市進步動能，要讓新北成為年輕人願意留下、生活及追夢的城市。

出席新北市彰友會理事長連任暨幹部授證典禮時，李四川談雙北共治願景，他說，輝達進駐北士科後，周邊可望形成ＡＩ產業核心，雙北科技產業布局不應各自為政，可從北市南港、內湖科學園區及北士科，進一步串聯新北市蘆洲、三重、五股、林口及淡水等地，透過交通路網銜接板橋、土城、新店等生活圈。

下午中和區市政說明會湧入上千名支持者，李四川允諾當選後優先啟動中和光復線、加速中永和老舊社區都更，以四十年工程及市政經驗，處理交通、居住與長者照顧等迫切問題。

李還自嘲，有人說他「講話沒有魅力」，他認為，能解決問題才是真正魅力，投入選戰四個月瘦四公斤，感受到「坐轎確實比較累」，會拚盡全力把多年經驗帶回新北。