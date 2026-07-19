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民進黨評估地方選舉保5進取5 新北列關鍵戰區

中央社／ 記者葉素萍台北19日電
兼任民進黨主席的總統賴清德今天在民進黨全代會授旗19位縣市長參選人，宣示全力迎戰年底地方大選。聯合報系資料照
兼任民進黨主席的總統賴清德今天在民進黨全代會授旗19位縣市長參選人，宣示全力迎戰年底地方大選。聯合報系資料照

兼任民進黨主席的總統賴清德今天在民進黨全代會授旗19位縣市長參選人，宣示全力迎戰年底地方大選。黨內評估，選戰目標是「保5、進取5」，除守住目前執政的屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣及澎湖縣5席，也力拚新北市、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣與基隆市等5個戰區。

2026九合一選舉

民進黨於2022年地方大選僅拿下5席縣市長，2026選舉攸關賴清德執政後首次地方選舉期中考，也被視為觀察2028政治版圖的重要指標。

輔選幹部表示，民進黨歷經2022年地方大選與2024年立委選舉失利，加上支持者對近來立法院朝野攻防有所反彈，基層輔選動能明顯提升。此次地方選戰的主軸就是不放棄任何選區，力拚每一位黨提名參選人勝選。

輔選幹部分析，目前執政的5個縣市中，屏東縣、台南市及嘉義縣選情穩定，澎湖縣、高雄市選情較具挑戰。

輔選幹部表示，高雄雖以本土選民居多，但部分泛綠及中間選民具流動性，加上執政包袱，以及國民黨參選人柯志恩經過4年地方經營，逐步找回組織脈絡，藍營並主打「賴瑞隆能否延續陳其邁施政」議題，讓高雄成為民進黨執政縣市中選情較為緊繃的一區。

不過，也有黨內人士表示，賴瑞隆在黨內民調仍是穩定領先柯志恩，只要穩紮穩打，民進黨可望持續執政高雄。

澎湖縣方面，現任縣長陳光復因嚴重摔傷住院，改由妻子吳淑瑾代夫參選。黨內觀察，吳淑瑾過去多居幕後，此次臨危受命參選為澎湖選情增添變數，已不能以一般執政縣市看待，選情確實讓人憂心。

至於民進黨鎖定的新北市、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、基隆市，則被列為選戰「進取區」。

新北市方面，黨內人士表示，新北兼具傳統藍綠基本盤並有大量移入人口，中間選民比例高、選票流動快速，是今年最具變數的戰區之一。目前民進黨新北市長參選人蘇巧慧聲勢持續上升，黨內期待選情逐步形成與國民黨參選人李四川的「黃金交叉」，但仍須觀察後續議題發展。

彰化縣方面，黨內人士指出，民進黨彰化縣長參選人陳素月與立委黃秀芳團隊整合已接近完成，前彰化市長邱建富雖脫黨參選，但黨內評估對整體選情影響有限。

嘉義市部分，雖然藍白支持民眾黨嘉義市長參選人張啓楷，但黨內認為，民進黨參選人、立委王美惠深耕地方多年，基層實力扎實，有信心翻轉嘉義市選情。

民進黨在宜蘭縣提名在地律師林國漳參選，黨內人士表示，依目前坊間民調，林國漳支持度小幅領先藍白共推的國民黨參選人吳宗憲。

至於基隆市，黨內人士表示，民進黨參選人童子瑋支持度穩健上升，持續緊追現任市長謝國樑；基隆選情變化快速，單一議題都可能牽動選民意向，若綠營整合順利，仍有一拚機會。

民進黨 澎湖縣 彰化縣 2026九合一選舉

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