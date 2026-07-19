議員參選人服務處開幕...吳巧瀅：不只是競選據點 更是服務鄉親的開始

民進黨基隆市中山區市議員參選人吳巧瀅，今天舉辦服務處成立茶會。她說，服務處不只是競選據點，更是服務鄉親的開始。未來將秉持參政初衷，傾聽地方需求、積極解決問題，與大家攜手打造更幸福、更進步的基隆。

吳巧瀅成立服務處，立委王正旭、新北市議員張錦豪、戴瑋姍、民進黨基隆市黨部主委林明智、民進黨基隆市黨團總召施偉政、民進黨暖暖區市議員參選人朱書昕和安樂區市議員參選人黃永翔到場相挺，還有許多民眾到場表達支持。

吳巧瀅表示，自己從小家境困難，在成長過程中曾接受家扶中心幫助，靠著半工半讀完成學業，因此始終心懷感恩，也深刻體會弱勢家庭所面臨的困境。

他說，畢業後選擇創業，並成立「基隆市關懷婦幼發展協會」，長期投入婦幼關懷及公益服務，希望陪伴更多與自己有相同成長背景的孩子，讓愛與希望持續傳遞。她希望透過年輕世代的視角，為地方注入更多活力與創新思維，打造更宜居、更有溫度的中山區。

吳巧瀅表示，她將婦幼福利列為重要政策主軸，主張完善育兒支持及照顧資源，同時關注青年就業與通勤環境，協助年輕人留在基隆、安心發展。她也將推動長者友善政策，打造安全、便利的生活環境，讓長輩都能擁有健康樂活、安心退休的人生。

吳巧瀅說，未來將秉持「巧心服務、瀅在中山」的初衷，傾聽地方需求、積極解決問題，努力成為中山區鄉親最值得信賴的議員，與大家攜手打造更幸福、更進步的基隆。

民進黨基隆市中山區市議員參選人吳巧瀅，今天舉辦服務處成立茶會，指服務處不只是競選據點，更是服務鄉親的開始。圖／吳巧瀅提供

民進黨基隆市中山區市議員參選人吳巧瀅，今天舉辦服務處成立茶會，指服務處不只是競選據點，更是服務鄉親的開始。圖／吳巧瀅提供

民進黨基隆市中山區市議員參選人吳巧瀅，今天舉辦服務處成立茶會，指服務處不只是競選據點，更是服務鄉親的開始。圖／吳巧瀅提供