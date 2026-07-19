民進黨全代會造勢 童子瑋自許「生活市長」：解決人民生活中的問題

基隆市長參選人童子瑋今天出席民主進步黨全國黨代表大會，與其他縣市長參選人同場造勢。童說，基隆的新時代，需要新生代一肩扛起責任，政治人物最重要的初心，就是解決人民生活中的問題，讓每一個家庭都能過得更安心、更有希望。

童子瑋表示，今天在全國黨代表大會會場，聆聽賴清德總統、行政院長卓榮泰說明國家施政方向，並與黨內前輩及投入2026縣市首長選舉的戰友相互勉勵。

童子瑋說，從他參選以來就一直強調，基隆現階段最需要的，是一位真正關心市民生活的「生活市長」。因為基隆正面對人口老化、青年外流、交通壅塞、醫療與長照資源不足，以及城市缺乏整體規劃與發展願景等問題，這些都是市民每天會遇到的生活問題，需要有作為的市府逐一改善、務實解決。

童子瑋指出，改變基隆，需要新的思維，也需要有人願意扛起責任。參選市長不是為了位置，而是為了改變家鄉，解決基隆長期累積的問題，讓這座城市重新找回進步方向。

民進黨今天召開全代會的主題是「台灣好生活，團結拚未來」，童子瑋說，這和他參選基隆市長的理念非常一致。賴清德總統今天特別強調，台灣未來要朝「福利國家」方向持續前進，從育兒支持、教育平權到長照升級，政府要盡力照顧國人的一生，讓孩子安心成長、青年追求理想、長輩獲得有尊嚴的照顧。

他說，自己會用新世代的行動力、專業與執行力，把中央資源帶回基隆，把市民的期待變成看得見的改變，讓基隆真正走進步發展的新時代。

童子瑋表示，這幾個月來，他已經陸續提出青年就業支持、免費營養午餐、身心障礙照顧、長照與醫療建設等政策，接下來也會繼續提出改善通勤環境、創造城市產業機會的具體方案。他強調，市政不應該只是媒體上的話題，而要真正走進大家的生活。

基隆市長參選人童子瑋今天出席民主進步黨全國黨代表大會，與其他縣市長參選人同場造勢。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供