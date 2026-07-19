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李四川承諾推光復線、加速都更 解決問題才是真正魅力

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）今天出席中和區市政說明會，與貴賓們合影。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）今天出席中和區市政說明會，與貴賓們合影。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席中和區市政說明會，現場湧入上千名支持者，揮舞國旗、高喊「凍蒜」。李四川表示，若當選將與台北市長蔣萬安推動雙北共治，優先啟動中和光復線、加速中永和老舊社區都市更新，並以40年工程及市政經驗，逐一處理交通、居住與長者照顧等問題。

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李四川致詞時自嘲，最近有人說他「講話沒有魅力」，但他認為，能解決台北大巨蛋、讓演唱會順利舉辦、協助輝達進駐北士科，以及面對各種市政難題認真處理，「這才是真正的魅力」。他說，自己曾任三個城市副市長，投入選舉約4個月後不僅曬黑，也瘦了4公斤，現在才知道「坐轎的人比較累」，但仍會全力把多年經驗帶回新北。

談到中和交通，李四川承諾，當選後一定啟動中和光復線，並稱已與蔣萬安取得共識，未來將由雙北共同推進，補強中永和捷運路網。他也提及推動蘆洲、社子間橋梁，串聯蘆洲、五股與高科技產業廊帶，強化雙北交通及產業連結。

李四川也以拆除台北市公館圓環為例表示，年初有人勸他不要拆，但他仍向蔣萬安強調「該做的事必須做」。他指出，拆除後交通事故減少約51%，目前行車速度也已回到拆除前水準；工程施作不只是追求車速，更重要的是降低事故，避免一場車禍影響整個家庭。

針對中永和老舊社區，李四川表示，交通與都市更新都是他的本行，未來將全力協助整合，加速都更進程，改善居住環境。他也重申敬老卡政策，規畫每月600點中有300點「悠遊卡化」，讓長輩可用於日常消費。

新北市議員邱烽堯則提出中和未來7大方向，包括交通減壓、改善中和交流道、增加捷運及公車運能、設置都更單一服務窗口、完善公托與育兒政策、改善停車、人行道及公園、推動老舊工業區轉型、整合長照醫療，以及強化防洪排水及極端氣候因應。

邱烽堯表示，中和未來不能只解決眼前問題，更要替下一代做好準備，讓年輕人「住得起、養得起、敢成家」，也讓長輩能安心養老。李四川則當場回應，邱烽堯提出的七點，他都會認真推動，並呼籲鄉親支持兩人高票當選，「一起打全壘打」，持續為中和建設打拚。

李四川今天出席中和區市政說明會，進場時沿途與支持者握手致意，現場民眾高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。圖／李四川競辦提供
李四川今天出席中和區市政說明會，進場時沿途與支持者握手致意，現場民眾高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天出席中和區市政說明會，與參與民眾合影。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今天出席中和區市政說明會，與參與民眾合影。圖／李四川競辦提供

李四川今天出席中和區市政說明會，進場時沿途與支持者握手致意，現場民眾高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。圖／李四川競辦提供
李四川今天出席中和區市政說明會，進場時沿途與支持者握手致意，現場民眾高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。圖／李四川競辦提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川

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