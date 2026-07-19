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影／黃瀞瑩天母競總成立 民眾黨「兩個太陽」齊聚輔選
台灣民眾黨市議員參選人黃瀞瑩天母競選總部成立，今天舉辦親子暖屋同樂會，邀請黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲與黨籍議員張志豪、陳宥丞、林珍羽、參選人吳怡萱、許甫，北市黨部主委邱慧洳出席站台，柯文哲致詞時表示：他對學姊的選情有信心，不過唯一提醒「選票不會有學姊，大家要知道，學姊就是黃瀞瑩，黃瀞瑩就是學姊。」而黃國昌致詞時則表示：「用最高票把學姐留在台北市議會。」
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隨後一行人在科學老師的帶領下，與小朋友一同親手製作益智遊戲，科學老師並借題發揮，以益智遊戲中的兩個小球稱為兩個太陽，讓小球平衡在支點上。
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