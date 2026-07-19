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民進黨全代會登場！賴清德授旗各縣市長參選人 盼打贏年底選戰
民進黨第廿二屆第一次全國黨員代表大會今天登場，總統兼黨主席賴清德帶領十九位縣市長參選人同台造勢，展現團結迎向勝選氣勢，會議後也將進行中執委、中評委及中常委改選，重組黨中央最高決策核心，牽動各派系在二〇二八年總統、立委提名布局。
2026九合一選舉
賴總統致詞表示，民進黨推出的參選人都是一時之選，都有台灣優先的理念、治理城市的專業，解決問題的能力，也都有和人民站在一起的決心，讓台灣人民清楚知道，選擇民進黨，就是選擇穩健改革、選擇更好的生活、選擇台灣持續向前走。賴總統授旗給各縣市長參選人，希望支持者一起打贏年底選戰。
賴總統說，台灣在經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設等4大面向都得到國際社會肯定，希望能一起守護台灣民主，共同反對中國紅色恐怖，不要讓民主台灣走回頭路。
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