民進黨全代會登場！賴清德授旗各縣市長參選人 盼打贏年底選戰

距年底選戰四個多月，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲下午與北市六位黨籍議員、參選人出席黃瀞瑩的親子暖屋同樂會，柯文哲這十年來，看著黃瀞瑩不斷成長，他說，他對學姊的選情有信心，不過唯一提醒「選票不會有學姊，大家要知道，學姊就是黃瀞瑩，黃瀞瑩就是學姊。」

2026-07-19 15:27