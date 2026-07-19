出席營養師公會大會 蘇巧慧：做營養師後盾守護市民健康

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市營養師公會會員大會指出，營養師是照顧國人健康不可或缺的角色，邁向新的時代，無論是學校、醫院，甚至是到長照、居家式照顧，營養學都是不可或缺的專業，未來她會加倍照顧營養師，「做照顧者的後盾」，讓營養師能夠有更多機會、資源發揮所長。

蘇巧慧表示，過去她在立法院教文委員會、衛環委員會，積極為營養師爭取權益，她認為專業除了被肯定，也要有合理的待遇，然而長照服務中依賴營養師專業的「營養照護服務（CB01）」，卻面臨到長年給付價格不合理的情況，2023年她接獲營養師公會全聯會的反應後，她隨即在立法院提案要提升給付價格，終於在2025年「營養照護服務（CB01）」成功提高給付價格，從「4次1組合共4000元」提升至「3次1組合共4500元」，漲幅高達50%。

蘇巧慧強調，給予營養師合理的待遇，也才能夠讓更多長輩獲得營養師的專業服務，因此在她所提出的「三大家庭照顧政見」中，就特別強調要「力挺照顧者」，讓政府成為照顧者的後盾，讓專業的照顧者提供更具有品質的照顧服務。

蘇巧慧表示，今年一月她提出「新北市國中小兒童免費營養午餐」政見，更多次強調「免費營養午餐不是天花板，是樓地板」，就是希望能藉由營養師的專業，精進營養午餐的品質，讓孩子吃到的每一口營養午餐蘊含美味和健康。

蘇巧慧指出，要提升供餐品質，結合在地食材、食農教育，這些都需要與營養師們通力合作，因此未來她要給新北市營養師公會更多資源，攜手守護新北孩子的健康，讓孩子吃得營養、吃得開心。