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王世堅任競總副主委未跟行程？ 秦慧珠賭百萬沈伯洋落選：王逢賭必輸

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨立委王世堅（右一）接任沈伯洋（左一）競選總部副主委。圖／截自王世堅臉書
民進黨立委王世堅（右一）接任沈伯洋（左一）競選總部副主委。圖／截自王世堅臉書

立法委員王世堅日前宣布將出任民進黨台北市長參選人沈伯洋的競總副主委，不過宣布後這周末兩天行程均未出現在沈身旁。國民黨議員秦慧珠更直言，網路傳言沈表現不好恐被換掉，王就是憂心沈被換掉會被逼上位，才卡位表忠心，更喊話「逢賭必輸」王跟她對賭100萬，若沈伯洋當選她捐給社會局，反之王捐錢給社會局。

2026九合一選舉

秦慧珠說，王世堅在中間選民中有好評，但在民進黨的選民中就未必，議員初選他支持的大同中山賴俊翰，松山信義呂瀅瀅，連黨內初選都過不了關，到最後賴靠著其他提名人因共諜案被取消提名而遞補上來，這一次王世堅自宣布當沈伯洋的競總副主委，不知道能幫什麼忙，「搶中間選民的票？還是再創造扶龍王的紀錄？」

秦慧珠質疑，沈伯洋5月13號就被提名，王世堅卻在7月17號才到位，晚了兩個多月來的實在太慢、太突兀，甚至網路上還傳出沈伯洋最近表現太差，民進黨未來可能會陣前換將，「大概是怕沈伯洋被換掉以後，自己會被逼著披掛上陣，只有趕快卡位副主委，以示絕無篡位之心。」

秦慧珠也說，王世堅在宣布後的第二天18號、第三天19號，沈伯洋的行程大夥都到，只有他缺席，直呼不盡責也不太給沈伯洋面子，既然當人家副主委，要負責任、要努力、要扮演好扶龍王的角色，要天天陪在沈旁邊，「否則不是欺騙沈的感情嗎？」

秦慧珠也喊話，「王世堅這次敢不敢跟我賭100萬？」沈伯洋如選贏，她捐100萬給北市社會局，沈若選輸，王捐100萬給社會局，有信心就來對賭100萬，不論誰贏，都可以讓社會局多一筆善款，多麼有意義的事啊！

王世堅 秦慧珠 沈伯洋 2026九合一選舉

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