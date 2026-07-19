快訊

被服裝害慘！女偶像「連身衣往上滑」伸手整理慘遭炎上 哽咽道歉揭真相

短命停火成財路！伊朗半個月狂運5000萬桶油到這國 進帳上看1900億元

被問致癌油揮開記者？潘孟安還原現場「順勢舉手」真歹勢：沒有針對她

聽新聞
0:00 / 0:00

雙母雞造勢坦言對黃瀞瑩選情有信心 柯文哲唯一提醒這一事

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲下午與北市六位黨籍議員、參選人張志豪、陳宥丞、林珍羽、參選人吳怡萱、許甫，及北市黨部主委邱慧洳，一同出席議員黃瀞瑩的親子暖屋同樂會。記者林麗玉／攝影
民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲下午與北市六位黨籍議員、參選人張志豪、陳宥丞、林珍羽、參選人吳怡萱、許甫，及北市黨部主委邱慧洳，一同出席議員黃瀞瑩的親子暖屋同樂會。記者林麗玉／攝影

距年底選戰四個多月，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲下午與北市六位黨籍議員、參選人出席黃瀞瑩的親子暖屋同樂會，柯文哲這十年來，看著黃瀞瑩不斷成長，他說，他對學姊的選情有信心，不過唯一提醒「選票不會有學姊，大家要知道，學姊就是黃瀞瑩，黃瀞瑩就是學姊。」

2026九合一選舉

柯文哲說，黃瀞瑩是做事非常認真的人，過去十年所做的東西，絕對對她的選情有信心，這次民眾黨一區只有提名一個，如果大家對台灣第三政黨還有期望，希望可以給台灣社會平衡力量，請支持民眾黨。

黨主席黃國昌表示，今天上午他去新北市議會陳世軒舉辦的親子活動，結果有一百個小朋友用水槍對準他，今天下午活動溫馨非常多，要士林北投民眾，今年底用選票支持黃瀞瑩，「用最高票把學姐留在台北市議會。」

今天下午出席活動的還有民眾黨北市議員張志豪、陳宥丞、林珍羽、參選人吳怡萱、許甫，北市黨部主委邱慧洳，黃瀞瑩說，四年前因為大家的支持，讓她進市議會，她爭取居住正義、交通安全、幼兒教育、疫苗補助等多項政策，但只有她一個人發聲還不夠，也希望民眾黨其他五位議員，參選人，可以一同前進市議會。

黃瀞瑩 柯文哲 黃國昌 2026九合一選舉

延伸閱讀

不僅民進黨想弄死人…凌濤批沒中心思想 柯文哲：國民黨也是有人能黑就黑

陳佩琪怨帳戶歸零 柯文哲：民進黨打定主意要把我弄死

黃國昌：若民進黨願承諾朝公投提案方向改革 未必需要舉行公投

蔣萬安登高一呼成選戰最強母雞 外溢效果有助各地藍白選將

相關新聞

王世堅任競總副主委未跟行程？ 秦慧珠賭百萬沈伯洋落選：王逢賭必輸

立法委員王世堅日前宣布將出任民進黨台北市長參選人沈伯洋的競總副主委，不過宣布後這周末兩天行程均未出現在沈身旁。國民黨議員秦慧珠更直言，網路傳言沈表現不好恐被換掉，王就是憂心沈被換掉會被逼上位，才卡位表忠心，更喊話「逢賭必輸」王跟她對賭100萬，若沈伯洋當選她捐給社會局，反之王捐錢給社會局。

雙母雞造勢坦言對黃瀞瑩選情有信心 柯文哲唯一提醒這一事

距年底選戰四個多月，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲下午與北市六位黨籍議員、參選人出席黃瀞瑩的親子暖屋同樂會，柯文哲這十年來，看著黃瀞瑩不斷成長，他說，他對學姊的選情有信心，不過唯一提醒「選票不會有學姊，大家要知道，學姊就是黃瀞瑩，黃瀞瑩就是學姊。」

手揮記者麥克風惹議 潘孟安燒聲挺蘇巧慧稱「不是學蘇貞昌」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立屏東同鄉後援會，總統府秘書長潘孟安到場站台，但在進入會場時媒體追問潘725油品大遊行時，手揮記者麥克風引發討論。他上台一開口就因嚴重咳嗽、聲音沙啞，先向支持者致歉，並表示「不是學蘇貞昌」，引發現場大笑。

潘孟安遭指肘擊記者 李競辦：蘇巧慧應公開道歉、譴責

總統府秘書長潘孟安今天出席民進黨新北市長參選人蘇巧慧的屏東同鄉後援會活動，面對媒體詢問毒油事件時，揮肘甩開麥克風並推開女記者遭拍下。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室發言人郭音蘭批評，民進黨「不開心就對媒體動手」，蘇巧慧不應選擇性失聲，應公開道歉並譴責相關行為。

藍營小雞掛「蘇大公主」看板 李四川：毒油問題說清楚才是重點

新北市長選戰升溫，近日有國民黨議員參選人掛上「台北說教男」沈伯洋，「蘇大公主」蘇巧慧等看板，蘇巧慧認為相關作法不妥。李四川今天受訪表示，市民真正反感的是政府聽不進民意，面對近期毒油事件，蘇巧慧應把問題說清楚，「這一個才是重點」。

蘇巧慧屏東同鄉後援會成立 蘇貞昌缺席卻貫穿全場

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立首個「屏東同鄉後援會」，雖然父親、行政院前院長蘇貞昌未出席，但她在致詞中多次談起父親，從兒時陪伴他返回故鄉屏東參選，到當年競選口號與施政理念，自己投入新北市長選戰，才真正體會到父親當年為故鄉拚建設的心情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。