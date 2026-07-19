雙母雞造勢坦言對黃瀞瑩選情有信心 柯文哲唯一提醒這一事

距年底選戰四個多月，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲下午與北市六位黨籍議員、參選人出席黃瀞瑩的親子暖屋同樂會，柯文哲這十年來，看著黃瀞瑩不斷成長，他說，他對學姊的選情有信心，不過唯一提醒「選票不會有學姊，大家要知道，學姊就是黃瀞瑩，黃瀞瑩就是學姊。」

柯文哲說，黃瀞瑩是做事非常認真的人，過去十年所做的東西，絕對對她的選情有信心，這次民眾黨一區只有提名一個，如果大家對台灣第三政黨還有期望，希望可以給台灣社會平衡力量，請支持民眾黨。

黨主席黃國昌表示，今天上午他去新北市議會陳世軒舉辦的親子活動，結果有一百個小朋友用水槍對準他，今天下午活動溫馨非常多，要士林北投民眾，今年底用選票支持黃瀞瑩，「用最高票把學姐留在台北市議會。」

今天下午出席活動的還有民眾黨北市議員張志豪、陳宥丞、林珍羽、參選人吳怡萱、許甫，北市黨部主委邱慧洳，黃瀞瑩說，四年前因為大家的支持，讓她進市議會，她爭取居住正義、交通安全、幼兒教育、疫苗補助等多項政策，但只有她一個人發聲還不夠，也希望民眾黨其他五位議員，參選人，可以一同前進市議會。