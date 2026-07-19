手揮記者麥克風惹議 潘孟安燒聲挺蘇巧慧稱「不是學蘇貞昌」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立屏東同鄉後援會，總統府秘書長潘孟安到場站台，但在進入會場時媒體追問潘725油品大遊行時，手揮記者麥克風引發討論。他上台一開口就因嚴重咳嗽、聲音沙啞，先向支持者致歉，並表示「不是學蘇貞昌」，引發現場大笑。

潘孟安致詞時先表示，自己是真的因為咳嗽導致「嗽聲鎖起來」，不是刻意模仿前行政院長蘇貞昌，希望大家見諒，因此今天只能簡單向大家致意。

潘孟安表示，屏東歷經70多年才選出第一位女性縣長周春米，新北升格以來，從未出現過女性市長，這次就是要和蘇巧慧一起創造歷史，相信新北也能迎來第一位女性市長，未來要改寫歷史的就是蘇巧慧。

他也回憶，自己從鄉民代表、議員到立委一路走來，受到前行政院長蘇貞昌、前立法院長蘇嘉全及前屏東縣長曹啟鴻等前輩提攜照顧，讓他累積治理經驗，過去屏東若缺乏資源，就會到台北找蘇貞昌協助，透過中央支持，才讓屏東獲得許多建設資源，如今在周春米帶領下，屏東已與過去大不相同。

潘孟安指出，蘇巧慧這幾年深入新北各行政區，對文化、教育、藝術、水利、校舍改善、治水、產業發展及交通建設等都有完整規畫，會場播放的競選影片也充分展現她的用心與願景。

他也引用蘇貞昌當年競選台北縣長時提出的「台北縣是一個移民的新故鄉，是一個出外人的好地方」理念，認為新北作為全台人口最多、超過400萬人的城市，更需要一位能帶領城市持續進步的市長，而蘇巧慧就是最好的人選。

潘孟安也向旅居新北的屏東鄉親喊話，今天是蘇巧慧首個後援會，由屏東同鄉率先成立，象徵屏東人團結相挺的精神，呼籲大家除了支持蘇巧慧，也要支持民進黨議員參選人，讓新北持續向前。

他最後也說，「我如果再講下去就沒聲音了」，巧慧一票、屏東也要顧一票。