快訊

被服裝害慘！女偶像「連身衣往上滑」伸手整理慘遭炎上 哽咽道歉揭真相

短命停火成財路！伊朗半個月狂運5000萬桶油到這國 進帳上看1900億元

被問致癌油揮開記者？潘孟安還原現場「順勢舉手」真歹勢：沒有針對她

聽新聞
0:00 / 0:00

手揮記者麥克風惹議 潘孟安燒聲挺蘇巧慧稱「不是學蘇貞昌」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立屏東同鄉後援會，現場齊聚歷任屏東縣長。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立屏東同鄉後援會，現場齊聚歷任屏東縣長。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立屏東同鄉後援會，總統府秘書長潘孟安到場站台，但在進入會場時媒體追問潘725油品大遊行時，手揮記者麥克風引發討論。他上台一開口就因嚴重咳嗽、聲音沙啞，先向支持者致歉，並表示「不是學蘇貞昌」，引發現場大笑。

2026九合一選舉

潘孟安致詞時先表示，自己是真的因為咳嗽導致「嗽聲鎖起來」，不是刻意模仿前行政院長蘇貞昌，希望大家見諒，因此今天只能簡單向大家致意。

潘孟安表示，屏東歷經70多年才選出第一位女性縣長周春米，新北升格以來，從未出現過女性市長，這次就是要和蘇巧慧一起創造歷史，相信新北也能迎來第一位女性市長，未來要改寫歷史的就是蘇巧慧。

他也回憶，自己從鄉民代表、議員到立委一路走來，受到前行政院長蘇貞昌、前立法院長蘇嘉全及前屏東縣長曹啟鴻等前輩提攜照顧，讓他累積治理經驗，過去屏東若缺乏資源，就會到台北找蘇貞昌協助，透過中央支持，才讓屏東獲得許多建設資源，如今在周春米帶領下，屏東已與過去大不相同。

潘孟安指出，蘇巧慧這幾年深入新北各行政區，對文化、教育、藝術、水利、校舍改善、治水、產業發展及交通建設等都有完整規畫，會場播放的競選影片也充分展現她的用心與願景。

他也引用蘇貞昌當年競選台北縣長時提出的「台北縣是一個移民的新故鄉，是一個出外人的好地方」理念，認為新北作為全台人口最多、超過400萬人的城市，更需要一位能帶領城市持續進步的市長，而蘇巧慧就是最好的人選。

潘孟安也向旅居新北的屏東鄉親喊話，今天是蘇巧慧首個後援會，由屏東同鄉率先成立，象徵屏東人團結相挺的精神，呼籲大家除了支持蘇巧慧，也要支持民進黨議員參選人，讓新北持續向前。

他最後也說，「我如果再講下去就沒聲音了」，巧慧一票、屏東也要顧一票。

潘孟安 蘇貞昌 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉 新北市長

延伸閱讀

蘇巧慧成立屏東同鄉後援會 李四川動畫路跑搶青年票

潘孟安遭指肘擊記者 李競辦：蘇巧慧應公開道歉、譴責

賴清德親自配音全代會影片 推薦地方好人才戰隊

李四川出席新北彰友會活動 「雙北共治」科技產業發展更緊密

相關新聞

藍號召725上凱道反毒油 綠：人民盼中央地方合作 沒有必要政治操作

中聯致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安號召人民725上凱道抗議致癌油。民進黨立委林俊憲說，台中市長盧秀燕8年檢驗1次、蔣萬安4年0次，蔣萬安說重視食安，卻缺席食安會議11次，人民希望中央地方合作，而非上街頭搞成政治鬥爭；基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋也說，中央地方共同稽查才是正道，沒有必要政治操作。

王世堅任競總副主委未跟行程？ 秦慧珠賭百萬沈伯洋落選：王逢賭必輸

立法委員王世堅日前宣布將出任民進黨台北市長參選人沈伯洋的競總副主委，不過宣布後這周末兩天行程均未出現在沈身旁。國民黨議員秦慧珠更直言，網路傳言沈表現不好恐被換掉，王就是憂心沈被換掉會被逼上位，才卡位表忠心，更喊話「逢賭必輸」王跟她對賭100萬，若沈伯洋當選她捐給社會局，反之王捐錢給社會局。

雙母雞造勢坦言對黃瀞瑩選情有信心 柯文哲唯一提醒這一事

距年底選戰四個多月，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲下午與北市六位黨籍議員、參選人出席黃瀞瑩的親子暖屋同樂會，柯文哲這十年來，看著黃瀞瑩不斷成長，他說，他對學姊的選情有信心，不過唯一提醒「選票不會有學姊，大家要知道，學姊就是黃瀞瑩，黃瀞瑩就是學姊。」

手揮記者麥克風惹議 潘孟安燒聲挺蘇巧慧稱「不是學蘇貞昌」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立屏東同鄉後援會，總統府秘書長潘孟安到場站台，但在進入會場時媒體追問潘725油品大遊行時，手揮記者麥克風引發討論。他上台一開口就因嚴重咳嗽、聲音沙啞，先向支持者致歉，並表示「不是學蘇貞昌」，引發現場大笑。

潘孟安遭指肘擊記者 李競辦：蘇巧慧應公開道歉、譴責

總統府秘書長潘孟安今天出席民進黨新北市長參選人蘇巧慧的屏東同鄉後援會活動，面對媒體詢問毒油事件時，揮肘甩開麥克風並推開女記者遭拍下。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室發言人郭音蘭批評，民進黨「不開心就對媒體動手」，蘇巧慧不應選擇性失聲，應公開道歉並譴責相關行為。

藍營小雞掛「蘇大公主」看板 李四川：毒油問題說清楚才是重點

新北市長選戰升溫，近日有國民黨議員參選人掛上「台北說教男」沈伯洋，「蘇大公主」蘇巧慧等看板，蘇巧慧認為相關作法不妥。李四川今天受訪表示，市民真正反感的是政府聽不進民意，面對近期毒油事件，蘇巧慧應把問題說清楚，「這一個才是重點」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。