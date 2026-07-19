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潘孟安遭指肘擊記者 李競辦：蘇巧慧應公開道歉、譴責

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川競選辦公室發言人郭音蘭批評，潘孟安面對毒油提問時推開記者，蘇巧慧應公開道歉並譴責。圖／李四川競辦提供
李四川競選辦公室發言人郭音蘭批評，潘孟安面對毒油提問時推開記者，蘇巧慧應公開道歉並譴責。圖／李四川競辦提供

總統府秘書長潘孟安今天出席民進黨新北市長參選人蘇巧慧的屏東同鄉後援會活動，面對媒體詢問毒油事件時，揮肘甩開麥克風並推開女記者遭拍下。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室發言人郭音蘭批評，民進黨「不開心就對媒體動手」，蘇巧慧不應選擇性失聲，應公開道歉並譴責相關行為。

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郭音蘭表示，潘孟安在蘇巧慧造勢場合面對媒體提問，不僅拒絕回應，還以肢體動作推開記者，令人聯想到過去蘇貞昌面對里長陳情時引發的爭議。她質疑，民進黨高層在公開場合以粗暴方式對待媒體，與其標榜民主進步的形象形成反差。

郭音蘭並列舉民進黨發言人吳崢及民進黨議員林秉宥日前相關言論，批評民進黨從中央到地方面對食安爭議時態度傲慢。她表示，食安攸關民眾健康，相關責任與流向應清楚說明，不應迴避問題。

郭音蘭指出，12年前蘇貞昌曾針對食安事件批評推卸責任，如今致癌油事件延燒，蘇巧慧卻未正面回應，質疑其採取雙重標準。她呼籲蘇巧慧立即針對潘孟安推開記者一事表態，並回應外界對食安問題的質疑。

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