快訊

AI競賽再升溫 陸媒：DeepSeek V4「滿血版」明天亮相

宣明智傳腦出血送醫 醫曝年長者常見兩大出血原因

商場「白貓負重越獄」拖著整籃同伴逃走 路人嚇傻：10萬帶著5萬跑路了

聽新聞
0:00 / 0:00

江啟臣之友會龍井分會成立 江承諾：當選全面檢討都市計畫與土地政策

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「江啟臣之友會龍井分會」上午舉辦成立大會，地方人士出席踴躍。圖／江啟臣提供
「江啟臣之友會龍井分會」上午舉辦成立大會，地方人士出席踴躍。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長參選人江啟臣的「江啟臣之友會龍井分會」上午舉辦成立大會，地方人士出席踴躍。江啟臣說，過去龍井與大肚等地區因為受到特定區與相關都市計畫的限制，許多地方建設開展困難，政府想蓋公共設施卻找不到土地或土地不合規。未來若當選一定會全面檢討都市計畫與土地政策，將不合時宜的枷鎖鬆綁，由市府主導注入公共資源，讓「山海城」同步發展。

2026九合一選舉

龍井區農會理事長黃勝津、常務監事楊茂連、總幹事林裕議以及龍井區里長聯誼會長張文慶等人，會中共同致贈地方士紳聯名簽署的簽名球給江啟臣，象徵基層全力相挺的祝福。台中市議會前議長林士昌也親自致贈球棒給江啟臣和要競選市議員連任的林孟令，和龍井區15位里長參選人共同揮出「勝選全壘打」。

江啟臣並與立委顏寬恒、市議員林孟令以及里長們共同上架「台中啟程、聽您命令」大型聯合看板，全力挺江啟臣進市府，開創龍井新未來。

林孟令說，為了全面照顧地方社福需求，未來將全力爭取規畫在中厝路興建第二社福大樓。此外，希望未來能全力推動大肚山頂全面都市計畫檢討與重新布局，引進全國首座從0歲到100歲都能使用的共融運動中心，更要把大肚山頂打造成為龍井與大肚交界未來的新核心城區。

顏寬恒說，此時正是與江啟臣、林孟令11月28日市長、議員、里長三合一選舉攜手打出全壘打的關鍵時刻，只要江啟臣高票當選市長，未來中央與地方連一線，不論是老人的福利、地方公共建設、還是大肚山及海線的繁榮，都能在最挺海線的市府團隊帶領下延續並加倍升級，重塑台中的進步。

江啟臣說，交通是建設之母，未來將全力構築台中「四環一線、幸福連線」的高速路網藍圖，龍井正是這個交通網的核心，唯有將陸運、空運、海運全面串聯，才能真正落實雙港海線發展無限的願景。

針對生活圈道路大肚龍井延伸案，他承諾執政後必全力爭取、加速推動以求早日通車，徹底解決通勤塞車之苦，讓長輩出入更安全。港區聯外道路安全，將透過號誌優化與精準分流進行完善規畫，同時結合「台中國際機場門戶升級」與「機場快線」，將國際買家與資金直接引流龍井，讓雙港真正動起來。

「江啟臣之友會龍井分會」上午舉辦成立大會，地方人士出席踴躍。圖／江啟臣提供
「江啟臣之友會龍井分會」上午舉辦成立大會，地方人士出席踴躍。圖／江啟臣提供

「江啟臣之友會龍井分會」上午舉辦成立大會，地方人士出席踴躍。圖／江啟臣提供
「江啟臣之友會龍井分會」上午舉辦成立大會，地方人士出席踴躍。圖／江啟臣提供

「江啟臣之友會龍井分會」上午舉辦成立大會，地方人士出席踴躍。圖／江啟臣提供
「江啟臣之友會龍井分會」上午舉辦成立大會，地方人士出席踴躍。圖／江啟臣提供

江啟臣 都市計畫 台中 2026九合一選舉 台中市選舉

延伸閱讀

黃世杰拚選桃園市長！啟動13區政策座談 首站平鎮大園蒐集民意

綠營提彰化TPASS通勤月票補貼政見 藍營肯定但「優先蓋完捷運」

宴CEDAW國際審查委員 江啟臣：立院長期推動性別平權

竹市綠營參選人出陣 莊競程：讓工程師終結城市空轉

相關新聞

潘孟安遭指肘擊記者 李競辦：蘇巧慧應公開道歉、譴責

總統府秘書長潘孟安今天出席民進黨新北市長參選人蘇巧慧的屏東同鄉後援會活動，面對媒體詢問毒油事件時，揮肘甩開麥克風並推開女記者遭拍下。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室發言人郭音蘭批評，民進黨「不開心就對媒體動手」，蘇巧慧不應選擇性失聲，應公開道歉並譴責相關行為。

藍營小雞掛「蘇大公主」看板 李四川：毒油問題說清楚才是重點

新北市長選戰升溫，近日有國民黨議員參選人掛上「台北說教男」沈伯洋，「蘇大公主」蘇巧慧等看板，蘇巧慧認為相關作法不妥。李四川今天受訪表示，市民真正反感的是政府聽不進民意，面對近期毒油事件，蘇巧慧應把問題說清楚，「這一個才是重點」。

蘇巧慧屏東同鄉後援會成立 蘇貞昌缺席卻貫穿全場

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立首個「屏東同鄉後援會」，雖然父親、行政院前院長蘇貞昌未出席，但她在致詞中多次談起父親，從兒時陪伴他返回故鄉屏東參選，到當年競選口號與施政理念，自己投入新北市長選戰，才真正體會到父親當年為故鄉拚建設的心情。

選情初探／桃園中壢區 藍綠固樁 新人試水溫

二○二六地方選舉倒數，桃園市中壢區應選出十一名市議員，地方觀察今年可能受大罷免影響，選情不如以往熱絡，在藍綠基本盤穩固的情況下，其他小黨和無黨籍參選人爭取席次相對吃力，但距離投票還有一百多天，尚未進入衝刺階段，局勢變化有無限可能。

彰化TPASS 陳素月拋比照台中699元 魏平政邱建富跟進

中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票每月九百九十九元，台中市民卻獨享優惠六百九十九元，彰化縣民則多負擔三百元，民進黨彰化縣長參選人陳素月昨天表示，當選縣長將比照台中收費，減輕通勤族負擔。國民黨參選人魏平政及無黨籍邱建富均表示會跟進。

選情初探／藍營拚保1搶1！高雄議員第五選區 婦保額廝殺

高雄市議員第五選區政治版圖長期綠大於藍，下屆應選五席，現任五席議員當仁不讓，磨刀霍霍，國民黨再提名前市議員陳若翠爭搶席次，她的參戰也讓唯一席的婦女保障額不再是綠營囊中物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。