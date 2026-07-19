江啟臣之友會龍井分會成立 江承諾：當選全面檢討都市計畫與土地政策

國民黨台中市長參選人江啟臣的「江啟臣之友會龍井分會」上午舉辦成立大會，地方人士出席踴躍。江啟臣說，過去龍井與大肚等地區因為受到特定區與相關都市計畫的限制，許多地方建設開展困難，政府想蓋公共設施卻找不到土地或土地不合規。未來若當選一定會全面檢討都市計畫與土地政策，將不合時宜的枷鎖鬆綁，由市府主導注入公共資源，讓「山海城」同步發展。

龍井區農會理事長黃勝津、常務監事楊茂連、總幹事林裕議以及龍井區里長聯誼會長張文慶等人，會中共同致贈地方士紳聯名簽署的簽名球給江啟臣，象徵基層全力相挺的祝福。台中市議會前議長林士昌也親自致贈球棒給江啟臣和要競選市議員連任的林孟令，和龍井區15位里長參選人共同揮出「勝選全壘打」。

江啟臣並與立委顏寬恒、市議員林孟令以及里長們共同上架「台中啟程、聽您命令」大型聯合看板，全力挺江啟臣進市府，開創龍井新未來。

林孟令說，為了全面照顧地方社福需求，未來將全力爭取規畫在中厝路興建第二社福大樓。此外，希望未來能全力推動大肚山頂全面都市計畫檢討與重新布局，引進全國首座從0歲到100歲都能使用的共融運動中心，更要把大肚山頂打造成為龍井與大肚交界未來的新核心城區。

顏寬恒說，此時正是與江啟臣、林孟令11月28日市長、議員、里長三合一選舉攜手打出全壘打的關鍵時刻，只要江啟臣高票當選市長，未來中央與地方連一線，不論是老人的福利、地方公共建設、還是大肚山及海線的繁榮，都能在最挺海線的市府團隊帶領下延續並加倍升級，重塑台中的進步。

江啟臣說，交通是建設之母，未來將全力構築台中「四環一線、幸福連線」的高速路網藍圖，龍井正是這個交通網的核心，唯有將陸運、空運、海運全面串聯，才能真正落實雙港海線發展無限的願景。

針對生活圈道路大肚龍井延伸案，他承諾執政後必全力爭取、加速推動以求早日通車，徹底解決通勤塞車之苦，讓長輩出入更安全。港區聯外道路安全，將透過號誌優化與精準分流進行完善規畫，同時結合「台中國際機場門戶升級」與「機場快線」，將國際買家與資金直接引流龍井，讓雙港真正動起來。

「江啟臣之友會龍井分會」上午舉辦成立大會，地方人士出席踴躍。圖／江啟臣提供

「江啟臣之友會龍井分會」上午舉辦成立大會，地方人士出席踴躍。圖／江啟臣提供