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國民黨澎湖縣長參選人陳振中 首個後援會老同學齊聚

中央社／ 澎湖縣19日電

國民黨澎湖縣長參選人陳振中今天成立「青春未完．夢想續航」同學後援會，逾百名同學與師長出面力挺承擔扛下澎湖未來，這也是陳振中成立的第一個後援會。

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陳振中「青春未完．夢想續航」同學後援會，今天在救國團澎湖青年活動中心成立，現場湧進逾百國小、國中、高中等同學，以及多名師長等出面力挺，陳振中在學生時代的校長謝乾坤，還親自為陳振中配帶競選彩帶。

陳振中「青春未完．夢想續航」同學後援會，今天在「老同學，我們回來了」，逾百同學串起跨越40、50年同窗情誼，同學代表分享與陳振中一路成長的故事，表達以行動支持一路秉持初心、深耕地方的老同學陳振中，作為最堅實後盾力挺他扛下為澎湖打拚的重任。

亦師亦友的前校長謝乾坤在為陳振中配掛競選彩帶時表示，與陳振中（阿中）有忘年交情，盛讚阿中踏實敦厚，尤其從政30年來最為乾淨，最值得支持，也肯定阿中為澎湖的未來扛下重擔，第一次為參選人陳振中配帶競選彩帶。

陳振中表示，今天最珍貴的不是成立一個後援會，而是多年同學再次相聚所凝聚的情誼與信任；感謝同學一路走來，願意站出來支持，不只是鼓勵，更是一份沉甸甸責任，將秉持一步一腳印走遍澎湖每一個鄉鎮角落，攜手鄉親打拚，為澎湖打造更幸福、更有希望未來。

陳振中會後一一向師長及同學握手致意，並收下同學們親寫心願卡，承諾將每一份建言與期待化為未來努力方向，也藉由第一個同學後援會的成立，宣告縣長參選活動啟動。

2026九合一選舉 澎湖縣選舉 陳振中

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