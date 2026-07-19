藍營小雞掛「蘇大公主」看板 李四川：毒油問題說清楚才是重點

新北市長選戰升溫，近日有國民黨議員參選人掛上「台北說教男」沈伯洋，「蘇大公主」蘇巧慧等看板，蘇巧慧認為相關作法不妥。李四川今天受訪表示，市民真正反感的是政府聽不進民意，面對近期毒油事件，蘇巧慧應把問題說清楚，「這一個才是重點」。

李四川今天出席新北市彰友會理事長連任暨幹部授證典禮，會後接受媒體聯訪。媒體詢問，有藍營「小雞」透過看板將他與蘇巧慧比較，蘇巧慧認為這樣不好，李四川回應，市民反感的是政府未聽進市民聲音，選舉看板並非當前最重要的問題。

李四川認為，近期中聯油脂產品被驗出致癌物苯駢芘超標，相關油品流向、中央與地方責任及資訊揭露持續引發討論，蘇巧慧身為立委及新北市長參選人，應針對毒油事件向市民說清楚。李四川日前也多次要求蘇巧慧善盡立委監督責任；蘇巧慧則主張，此次為台中在地製造商製程出問題，中央與地方應分別負起責任，並全面檢討稽查及流向通報機制。

李四川說，市民在意的是政府是否正視食安疑慮、回應民眾聲音，「我的對手也應該要說清楚，這一個才是重點」。