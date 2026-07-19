蘇巧慧成立屏東同鄉後援會 李四川動畫路跑搶青年票

民進黨新北市長參選人蘇巧慧屏東同鄉後援會今天舉行成立大會，歷任屏東縣長到場力挺；國民黨新北市長參選人李四川參與某動畫路跑並說，將攜手青年打造多元城市空間。

新北市長選舉持續增溫，蘇巧慧屏東同鄉後援會今天在板橋東方活動中心成立大會，包括總統府秘書長潘孟安、海基會董事長蘇嘉全、前縣長曹啟鴻及現任屏東縣長周春米等歷任縣長皆到場力挺。

蘇巧慧接受媒體聯訪表示，這是她在這場選戰中第一個後援會的成立，是由屏東同鄉組成的後援會，真的非常感恩，也非常榮幸；她也以身為屏東女兒為榮，也非常認同這個身分。

她表示，屏東鄉親非常有智慧，多屆以來都是選擇民主、進步的價值，選擇最優秀人才，讓歷任屏東縣長能夠帶領整個屏東不斷前進、不斷升級，也希望她現在的新故鄉新北市能夠繼續升級。

媒體詢及蘇巧慧的父親、曾任屏東縣長的前行政院長蘇貞昌為何未出席，蘇巧慧表示，「至於蘇縣長、蘇院長的話，畢竟他到現在還是受很多人歡迎，也有非常多行程，那他也會持續在新北與老朋友見面，也會出現在各種活動」。

李四川今天一早則出席在二重疏洪道微風運河舉辦動畫「膽大黨」的大膽RUN路跑活動，讓許多年輕參賽者驚喜，紛紛上前合照；主辦方現場規劃宇宙人否定派與幽靈否定派兩處主題起跑門，李四川笑說自己是「相信外星人派」。

李四川表示，很開心能跟愛好路跑市民朋友及青年朋友同樂交流，年輕世代的創意與活力是城市進步重要動能，未來將持續攜手青年力量，打造更多元、更具活力的城市空間，讓新北成為青年願意留下、樂於生活與追夢的城市。