蘇巧慧屏東同鄉後援會成立 蘇貞昌缺席卻貫穿全場

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立首個「屏東同鄉後援會」，雖然父親、行政院前院長蘇貞昌未出席，但她在致詞中多次談起父親，從兒時陪伴他返回故鄉屏東參選，到當年競選口號與施政理念，自己投入新北市長選戰，才真正體會到父親當年為故鄉拚建設的心情。

蘇巧慧表示，第一個成立的後援會選擇屏東同鄉，就是因為屏東是自己的故鄉，也是投入公共事務、建立民主價值的起點，她回憶5歲時陪著父親蘇貞昌回屏東參選省議員，從小看著父親替鄉親解決問題，農民用粗糙的手握著父親「屏東以後就靠你了」，讓她從小就感受到從政肩負的責任。

她也細數父親許多名言包括「人人都說好酒沉甕底，屏東人敢踦尾包衰？」、「衝南衝北蘇貞昌，衝官衝府為屏東」，如今自己站上選舉舞台，才真正理解這些口號背後代表的是替地方爭取建設、不甘故鄉落後的使命。

蘇巧慧表示，當年屏東長期面臨鐵路電氣化、高速公路等重大建設總是排在最後，蘇貞昌站出來為屏東爭取，希望故鄉不再被忽視。

她指出，自己在新北服務超過10年、擔任三屆立委，是近20年來唯一由新北基層歷練成長、且十年來從未離開新北的市長候選人，因此最了解新北的需求，也希望把對故鄉的感情，轉化為對新北的責任。

她也再次提出新皇冠海岸計畫與鑽石山線計畫，主張整合新北145公里海岸線、28座漁港及各地特色步道、鐵道、茶道、礦道與老街，讓29個行政區都能發展自己的故事與產業，讓新北從衛星變繁星。

蘇巧慧表示，投入選戰700多天來持續提出各項政見，近期民調已從落後追到接近甚至超前，呼籲支持者一起衝刺最後134天。