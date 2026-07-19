影／蔣萬安拜會盧秀燕討論食安 沈伯洋：盼能帶答案回來

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午在黨籍台北市中山、大同區議員顏若芳、林亮君、台北市議員參選人林子揚、賴俊翰等人的陪同，前往雙連市場掃街拜票，並到文昌宮參拜祈求庇佑。

就油品食安危機台北市長蔣萬安喊出7月25日站上凱道，對食安發出「我是人，我反毒台」訴求。也因毒油案今天改變行程前往台中拜會台中市長盧秀燕，與四縣市首長共商討論食安議題，有地方包圍中央態勢。就此沈伯洋受訪時表示，蔣萬安想去哪是他的權利、自由。沈伯洋指出台中是這次油品爆發城市，站在市民角度，希望蔣萬安市長能夠帶一些答案回到台北，例如兩個城市未來如何交流預防，若今天出來談的是別的事情，那大家可能就會遺憾一點。

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午前往雙連巿場掃街拜票時受訪，就蔣萬安拜會台中市長盧秀燕一事表示，台中是這次油品爆發城市，希望蔣萬安市長能夠帶一些答案回到台北。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午在黨籍台北市中山、大同議員顏若芳、林亮君等人陪同，前往雙連巿場掃街拜票，尋求支持。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午在黨籍台北市中山、大同議員顏若芳、林亮君、台北市議員參選人林子揚、賴俊翰等人的陪同，前往雙連巿場掃街拜票，尋求支持。記者黃義書／攝影