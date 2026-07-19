第一個同鄉後援會成立 蘇巧慧：以屏東女兒為榮

2026選戰越來愈近，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立選戰首個同鄉後援會「屏東同鄉後援會」，包括屏東縣長周春米，前縣長曹啟鴻、蘇嘉全、潘孟安等人到場相挺。蘇巧慧表示，自己一直以身為「屏東女兒」為榮，希望繼續用進步、陽光、正面態度，讓新北成為一個最進步的城市。

蘇巧慧表示，過去10年擔任立委期間，不論是班班有冷氣、屏鵝公路電纜地下化，或是推動高鐵延伸屏東等重大建設，都與屏東立委共同努力爭取，當年的立委夥伴周春米如今已是屏東縣長，彼此共同努力的情誼將持續下去。

蘇巧慧指出，屏東鄉親一路以來選擇民主進步的價值，也支持優秀人才帶領屏東持續前進、升級，她希望現在的新故鄉新北市，也能延續這樣持續升級的理念，她也感謝周春米及歷任屏東縣長曹啟鴻、蘇嘉全、潘孟安全力相挺。

第一個後援會由出生地屏東出發，未來是否還有其他地區規？蘇巧慧表示，整體選戰都依照既定節奏推進，目前已完成35場議員座談會、超過40場市場拜票，未來也將陸續成立更多後援會，並向市民說明民進黨新北隊的政見與願景。

行政院長蘇貞昌今天未出席，蘇巧慧表示，蘇院長目前仍有許多行程，也持續受到許多人歡迎，未來仍會在新北與老朋友見面，出席各種活動，「歡迎大家邀請他」。

周春米受訪也說，很榮幸與歷任屏東縣長一同出席屏東同鄉後援會成立大會，自己是屏東縣72年來首位女性縣長，而蘇巧慧專業、溫暖、創新且會做事，相信能在新北寫下新紀錄，獲得同鄉支持，成為新北市第一位女性市長。