快訊

今天虎爺聖誕大解密…驅邪鎮煞又咬錢 「十類人」拜了最靈驗

兩岸觀策／南海仲裁如廢紙 賴政府卻不敢說太平島非礁

吳釗燮秒揭共軍巨浪飛彈軌跡 洩漏多少台美機密？

聽新聞
0:00 / 0:00

第一個同鄉後援會成立 蘇巧慧：以屏東女兒為榮

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立選戰首個屏東同鄉後援會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立選戰首個屏東同鄉後援會。記者葉德正／攝影

2026選戰越來愈近，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立選戰首個同鄉後援會「屏東同鄉後援會」，包括屏東縣長周春米，前縣長曹啟鴻、蘇嘉全、潘孟安等人到場相挺。蘇巧慧表示，自己一直以身為「屏東女兒」為榮，希望繼續用進步、陽光、正面態度，讓新北成為一個最進步的城市。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，過去10年擔任立委期間，不論是班班有冷氣、屏鵝公路電纜地下化，或是推動高鐵延伸屏東等重大建設，都與屏東立委共同努力爭取，當年的立委夥伴周春米如今已是屏東縣長，彼此共同努力的情誼將持續下去。

蘇巧慧指出，屏東鄉親一路以來選擇民主進步的價值，也支持優秀人才帶領屏東持續前進、升級，她希望現在的新故鄉新北市，也能延續這樣持續升級的理念，她也感謝周春米及歷任屏東縣長曹啟鴻、蘇嘉全、潘孟安全力相挺。

第一個後援會由出生地屏東出發，未來是否還有其他地區規？蘇巧慧表示，整體選戰都依照既定節奏推進，目前已完成35場議員座談會、超過40場市場拜票，未來也將陸續成立更多後援會，並向市民說明民進黨新北隊的政見與願景。

行政院長蘇貞昌今天未出席，蘇巧慧表示，蘇院長目前仍有許多行程，也持續受到許多人歡迎，未來仍會在新北與老朋友見面，出席各種活動，「歡迎大家邀請他」。

周春米受訪也說，很榮幸與歷任屏東縣長一同出席屏東同鄉後援會成立大會，自己是屏東縣72年來首位女性縣長，而蘇巧慧專業、溫暖、創新且會做事，相信能在新北寫下新紀錄，獲得同鄉支持，成為新北市第一位女性市長。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立選戰首個屏東同鄉後援會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立選戰首個屏東同鄉後援會。記者葉德正／攝影

蘇巧慧 屏東 曹啟鴻 2026九合一選舉 新北市選舉

延伸閱讀

屏東農業大學開學 百大青農校友分享經驗

屏東滿州國小赴沖繩演出 民謠串起台日文化交流

顏家康成立競總 綠營吳淑瑾、黃健忠等人到場相挺

恆春半島首座室內溫水泳池動土 116年9月竣工

相關新聞

選情初探／桃園中壢區 藍綠固樁 新人試水溫

二○二六地方選舉倒數，桃園市中壢區應選出十一名市議員，地方觀察今年可能受大罷免影響，選情不如以往熱絡，在藍綠基本盤穩固的情況下，其他小黨和無黨籍參選人爭取席次相對吃力，但距離投票還有一百多天，尚未進入衝刺階段，局勢變化有無限可能。

彰化TPASS 陳素月拋比照台中699元 魏平政邱建富跟進

中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票每月九百九十九元，台中市民卻獨享優惠六百九十九元，彰化縣民則多負擔三百元，民進黨彰化縣長參選人陳素月昨天表示，當選縣長將比照台中收費，減輕通勤族負擔。國民黨參選人魏平政及無黨籍邱建富均表示會跟進。

選情初探／藍營拚保1搶1！高雄議員第五選區 婦保額廝殺

高雄市議員第五選區政治版圖長期綠大於藍，下屆應選五席，現任五席議員當仁不讓，磨刀霍霍，國民黨再提名前市議員陳若翠爭搶席次，她的參戰也讓唯一席的婦女保障額不再是綠營囊中物。

登高一呼 藍營：蔣萬安最強母雞成形

台北市長蔣萬安前天拜會立院藍白黨團及國民黨中央，火速敲定七二五為反毒台上凱道抗議，台中市長盧秀燕隨即響應。據了解，隔天七二六，蔣萬安將與國民黨新北市長參選人李四川合體，在幾位藍委的罷免失敗周年感謝祭中扮神祕嘉賓。藍營內部解讀，蔣萬安成為今年選戰最強母雞態勢已成形，蔣的政治能量溢流，有助拓展中間選票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。