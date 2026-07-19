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登高一呼 藍營：蔣萬安最強母雞成形

聯合報／ 記者屈彥辰王小萌／台北報導
台北市長蔣萬安。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安前天拜會立院藍白黨團及國民黨中央，火速敲定七二五為反毒台上凱道抗議，台中市長盧秀燕隨即響應。據了解，隔天七二六，蔣萬安將與國民黨新北市長參選人李四川合體，在幾位藍委的罷免失敗周年感謝祭中扮神祕嘉賓。藍營內部解讀，蔣萬安成為今年選戰最強母雞態勢已成形，蔣的政治能量溢流，有助拓展中間選票。

2026九合一選舉

有藍營人士表示，蔣萬安已自覺他是今年選戰最強母雞，黨主席鄭麗文會晤蔣萬安後舉行記者會，鄭也罕見沒有「跑題」，言詞有對蔣的肯定，足見黨中央也知道，蔣將在選戰扮演關鍵角色，直球對決風格能獲選民認同。

有農業縣市藍營百里侯參選人幕僚說，蔣萬安領頭喚醒民眾對食安的重視，也替國民黨扮演好關心民眾與民生議題的政黨，不只對蔣萬安個人選情與聲勢有所提升，對國民黨整體形象也有加分，對藍營各地參選人也有很大幫助。

新北藍營輔選人士說，蔣萬安身為最高聲量的地方首長，登高一呼，立刻引起回響。去年民進黨發動大罷免，政治動員與對立使民眾對選舉氛圍感到疲乏，但食安議題非關政治，影響廣泛，蔣萬安以高聲量帶頭提升關注，可望凝聚不分顏色民眾，將對中央執政無能怒火具體展現。

南部藍營縣市長參選人幕僚表示，對南部參選人來說，當然希望藉蔣萬安的政治聲量鞏固藍營支持者，也進一步吸引中間選民。

也有民眾黨人士說，蔣萬安號召藍白黨主席及黨團，有凝聚藍白之意；各地民代與參選人也期待藉由蔣萬安的高人氣與號召力，形成外溢效應，為在野黨與民進黨政治攻防做蓄能。

2026九合一選舉 蔣萬安 盧秀燕 李四川 鄭麗文

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