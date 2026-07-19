選情初探／藍營拚保1搶1！高雄議員第五選區 婦保額廝殺

高雄市議員第五選區政治版圖長期綠大於藍，下屆應選五席，現任五席議員當仁不讓，磨刀霍霍，國民黨再提名前市議員陳若翠爭搶席次，她的參戰也讓唯一席的婦女保障額不再是綠營囊中物。

第五選區涵蓋大社、仁武、鳥松及大樹四區，藍綠兩黨現任議員吳利成及江瑞鴻、張勝富、邱俊憲、黃飛鳳，均獲提名爭取連任，原本可能同額競選，全員上壘，卻因為國民黨提名陳若翠，企圖「保一搶一」而打亂局面。

縣市合併前，仁武等四區議員參選人光是經營自家出身的區域，就有當選機會，其中人口逾兩、三萬人的大樹區，甚至可當選兩席。但近十多年來，仁武區因產業轉型，外移人口漸增，總人口數突破十萬，選票結構大幅改變，以歷屆投票率落點在六成五來看，預料成為兵家必爭之地，也讓選戰平添變數。

下屆選舉，民進黨續提名四名現任議員應戰，四人深耕地方多年，各擁組織實力，其中江瑞鴻在仁武基層扎根深，握有農會系統選票，將拚三連霸；「菊系」子弟兵邱俊憲長期深耕鳥松，累積問政口碑，已連任三屆。

張勝富曾任鄉代、鄉長，後轉戰議員，合併後連任至今；黃飛鳳出身大樹區政治世家，本屆初試啼聲，雖以婦女保障名額選上，但歷經四年服務，支持度拉升。國民黨吳利成在縣市合併前後各當選三屆議員，下屆進軍七連霸，連任機率不低。

過去國民黨在第五選區至少有兩席當選空間，不過前議員許慧玉卸任後，後繼者未能順利銜接，下屆國民黨提名問政犀利的前議員陳若翠，她上屆跨區參選立委未遂，現轉攻議員，目標替藍軍搶下第二席，綠營一旦配票失衡，既有的「第四席」便可能不保。