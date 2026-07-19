選情初探／桃園中壢區 藍綠固樁 新人試水溫

二○二六地方選舉倒數，桃園市中壢區應選出十一名市議員，地方觀察今年可能受大罷免影響，選情不如以往熱絡，在藍綠基本盤穩固的情況下，其他小黨和無黨籍參選人爭取席次相對吃力，但距離投票還有一百多天，尚未進入衝刺階段，局勢變化有無限可能。

國民黨今年在中壢共提六席議員，除了爭取連任的議長邱奕勝與議員梁為超、葉明月，還有前議員劉安祺、侯友宜子弟兵彭康傑及議員吳嘉和之子吳睿霖；民進黨原本預計提名五席，最後只提四席，分別為議員彭俊豪、魏筠、張曉昀和黃崇真。

藍營人士指出，以往此時，已經老將新秀競爭最激烈的「廝殺期」，但今年選舉氛圍相對冷淡，分析原因可能是母雞效應，市長張善政施政穩健帶動藍營整體氣勢，大家團結一致，所以沒太多火花。

綠營人士則分析，近年選舉投票較密集，總統立委選舉結束沒多久，換大罷免登場，接著就是九合一選舉，政治人物也會疲乏，有意參選的人也需要更多時間積累能量，因此今年的選戰應該會晚一點開打。

其他黨派陣營和無黨籍人選方面，無黨籍議員謝美英和劉曾玉春都爭取連任，長年從事政治工作的毛嘉慶退出民眾黨後改以無黨籍參選，另有美妝保養品背景的張兆恩也確定角逐議員席次。民眾黨原本要提名一席，因初選階段爭議紛擾不休，已決議不提名。

地方人士分析，很多喊話參選的小黨、無黨籍參選人，其實都還在網路上試水溫，以李欣為例，雖是新黨背景，但目前在網路尚未透露自己的政黨色彩，選情要等八月登記參選才會明朗化。