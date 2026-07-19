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彰化TPASS 陳素月拋比照台中699元 魏平政邱建富跟進

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化報導
中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票每月九百九十九元，台中市民卻獨享優惠六百九十九元，民進黨彰化縣長參選人陳素月說，當選縣長將比照台中收費。聯合報系資料照
中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票每月九百九十九元，台中市民卻獨享優惠六百九十九元，民進黨彰化縣長參選人陳素月說，當選縣長將比照台中收費。聯合報系資料照

中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票每月九百九十九元，台中市民卻獨享優惠六百九十九元，彰化縣民則多負擔三百元，民進黨彰化縣長參選人陳素月昨天表示，當選縣長將比照台中收費，減輕通勤族負擔。國民黨參選人魏平政及無黨籍邱建富均表示會跟進。

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陳素月指出，TPASS通勤月票由中央與地方共同分擔，中央針對台鐵及公路客運補助達百分之九十；捷運與公車等運具，則依縣市別補貼百分之五十至七十五。彰化縣府今年度估列一點五億元至兩億元，未來若降至六百九十九元，預估增二千五百萬元補貼支出。

陳素月表示，接獲許多彰化上班通勤族以及學生陳情反映，稱中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票每月九百九十九元，彰化縣比起一橋之隔的台中市要多負擔三百元，她當選彰化縣長後，將推動彰化縣民專屬優惠六百九十九元，無限次搭乘台鐵、台中捷運、公車、公路客運及公共自行車前卅分鐘統統免費。

陳素月表示，中彰通勤月票降價至六百九十九元後，有助減輕交通負擔，促進綠色公共運輸。根據台鐵彰化各站至台中各站每月平均五千七百五十九人次計算，預估彰化縣政府常態補貼預算將增加百分之十到十五。

對於陳素月TPASS通勤月票六百九十九元的主張，國民黨參選人魏平政表示，減輕鄉親的交通負擔絕對是好事，對於六百九十九的加碼政見，他「一定跟進」。但他強調，單純經費補貼只是基本功，如何讓彰化縣民擁有更好、更便捷的交通方式，才是未來縣政的重中之重。

縣府交通處表示，中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票，因台中市政府增加補貼才獨享六百九十九元，如果彰化縣也比照，則需考量到是否有足夠的客源可以搭乘。

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