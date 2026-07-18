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黃世杰拚選桃園市長！啟動13區政策座談 首站平鎮大園蒐集民意
民進黨桃園市長參選人黃世杰今天啟動13區政策座談，首日前往平鎮區及大園區與地方交流，聚焦交通、教育、育兒、長照及地方建設，將深入13區蒐集民意，作為未來市政規劃依據。
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黃世杰今天啟動「心桃園 動起來」13區政策座談，黃世杰表示，這不只是競選主軸，更代表一種治理態度，希望透過政策座談共同討論桃園未來發展方向，形成更完整的市政藍圖。首日活動前往平鎮、大園，與民代、里長、社團代表及地方民眾交流，聚焦交通、教育、育兒、長照及地方建設等議題。
黃世杰表示，市議員王珮毓及游吾和深耕地方、問政認真。其中平鎮區將推動公共托育、改善通學及交通環境，打造友善家庭城市；大園則因航空城及產業發展，將持續完善交通、公共運輸、教育、醫療等生活機能，讓建設成果回饋居民。他強調，系列座談將廣納地方建言，作為未來推動均衡發展、市政治理的重要藍圖。
桃園市議員王珮毓表示，同樣身處「上有老、下有小」夾心世代，更能理解家庭育兒與照顧壓力，她主張擴充公共托育資源、落實「公托加倍、育兒不排隊」，並反對桃園推動垃圾隨袋徵收，以免增加市民負擔。她指出，任內爭取逾新台幣1.7億元改善通學廊道及校園環境，未來將持續爭取建設與福利，提升平鎮生活品質。
桃園市議員魏筠、黃瓊慧也出席力挺，展現桃園女力團結合作、攜手為市民打拚的決心，持續推動桃園進步。
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