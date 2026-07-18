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致癌油燒到新北市長選戰！藍嗆蘇巧慧沒擔當 綠酸李四川沒魅力「誠實講出市民看法」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右一）、國民黨新北市長參選人李四川（左一）。聯合報系資料照
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右一）、國民黨新北市長參選人李四川（左一）。聯合報系資料照

國民黨新北市議員參選人鄧凱勛今天在臉書發文指稱民進黨新北市議員戴瑋姍跑去歐洲玩，卻好意思上節目說川伯跑得不夠勤，還說川伯講話沒有魅力，質疑戴瑋姍心目中的新北市長，難道是遇到致癌油議題就躲起來出國玩？戴瑋姍今回應表示，只是誠實講出了市民的看法，並非她個人單一的觀點。

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鄧凱勛今臉書發文指出，跑去歐洲玩的戴瑋姍，好意思上節目說川伯跑不夠勤，講話沒有魅力，並指戴在個人臉書說，去歐洲旅遊環白朗峰，橫越法國、義大利、瑞士三地，心目中的新北市長，難道是遇到致癌油議題就躲起來出國玩？

鄧說，戴瑋姍還是蘇巧慧至今都閃避致癌油事件，身為民代卻毫無監督的擔當，蘇巧慧甚至說出「致癌油與頂新案不同」，藉此為賴政府卸責、為蘇貞昌的迴力鏢開脫，這種華麗辭藻說廢話的方式，難道就是有魅力？

鄧凱勛指出，這種邏輯似曾相識，從近期的食安風暴，看到賴政府推諉卸責，現在又看到戴瑋姍的發言，對民進黨來說，從來都不會檢討自己，只會一再問題推到別人身上，難怪民進黨執政以來弊案、失言風波一再發生。

戴瑋姍今表示，上節目所說，只是誠實講出了市民的看法，並非她個人單一的觀點，另外，她在阿爾卑斯山脈全程徒步170公里，沿途考察酪農業、高海拔農業、纜車系統建置，以及氣候變遷對登山觀光產業造成的嚴重衝擊。她說，會將在歐洲看到的現況和因應經驗帶回台灣，提升台灣對環境保護的重視，及她個人未來監督市府各項政策的能力。

新北市議員戴瑋姍說，她在阿爾卑斯山脈全程徒步170公里，沿途考察酪農業、纜車系統建置及氣候變遷對登山觀光產業造成的嚴重衝擊，做為她未來監督市府各項政策的參考依據。圖／戴瑋姍提供
新北市議員戴瑋姍說，她在阿爾卑斯山脈全程徒步170公里，沿途考察酪農業、纜車系統建置及氣候變遷對登山觀光產業造成的嚴重衝擊，做為她未來監督市府各項政策的參考依據。圖／戴瑋姍提供

新北市議員戴瑋姍今回應表示，只是誠實講出了市民的看法，並非她個人單一的觀點。圖／戴瑋姍提供
新北市議員戴瑋姍今回應表示，只是誠實講出了市民的看法，並非她個人單一的觀點。圖／戴瑋姍提供

國民黨新北市議員參選人鄧凱勛今天在臉書發文指稱民進黨新北市議員戴瑋姍跑去歐洲玩，卻好意思上節目說川伯跑得不夠勤。圖／鄧凱勛提供
國民黨新北市議員參選人鄧凱勛今天在臉書發文指稱民進黨新北市議員戴瑋姍跑去歐洲玩，卻好意思上節目說川伯跑得不夠勤。圖／鄧凱勛提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧 戴瑋姍 鄧凱勛 致癌沙拉油 國民黨 民進黨

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