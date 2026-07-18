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綠營提彰化TPASS通勤月票補貼政見 藍營肯定但「優先蓋完捷運」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨彰化縣長參選人魏平政承諾，將「優先完成彰化捷運」列為首要建設目標。記者簡慧珍／攝影
國民黨彰化縣長參選人魏平政承諾，將「優先完成彰化捷運」列為首要建設目標。記者簡慧珍／攝影

民進黨彰化縣長參選人陳素月今提政見，縣民TPASS通勤月票降價為699元，國民黨縣長參選人魏平政肯定並強調「一定跟進」，並把優先完成彰化捷運列為他的首要建設目標，從區域治理的宏觀高度推動交通政策，走出車票補貼戰的選舉框架。

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縣長王惠美8年任內全力清償縣政府長短期債務，目前每一縣民平均負債僅2千至3千元，創近20年新低紀錄。魏平政「王規魏隨」迄今沒提出大舉補貼等非法定社福的福利政策，包括TPASS通勤月票降價為699元也不加碼超越，對彰化縣財政紀律採守勢。

魏平政表示，減輕鄉親的交通負擔絕對是好事，他「一定跟進」對手提出的通勤月票價降為699元政見，不過彰化縣每天有數萬人跨縣市上班、上學，光是票價降價有感還不夠，交通網的涵蓋率與便利性才是核心痛點。

「給鄉親便宜的月票是應該的，但給鄉親一條安全、舒適、有效率的通勤路，才是縣長的責任。」魏平政說，未來的交通施政方針將定調為「不只經費加碼，更要交通升級」，除了月票降價，他承諾當選後將重新盤點並建構更綿密的縣內公車路網，更重要的是將「優先完成彰化捷運」列為首要建設目標。

魏平政指出，經費補貼只是基本功，如何讓彰化縣民擁有更好、更便捷的交通方式，才是未來縣政的重中之重，他唯有透過實體布建捷運路網，才能從根本上提升大眾運輸的品質與效率，真正便利廣大的通勤學生與上班族。

他說，當選縣長，將憑藉與台中市、南投縣政府的順暢溝通管道與合作默契，進一步將中台灣TPASS的服務範圍與效能擴大，打破縣市治理藩籬，達成真正的「中彰投共同生活圈」，讓彰化的交通基礎建設真正脫胎換骨。

TPASS 2026九合一選舉 彰化縣選舉 陳素月 魏平政 國民黨 民進黨

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