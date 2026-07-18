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合體李余典造勢 蘇巧慧：打造三重2.0升級醫療服務與停車空間

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午與市議員李余典聯合造勢，她強調三重需要像李余典這樣資深的議員繼續連任，讓地方建設和議事規則的經驗都能延續。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午與市議員李余典聯合造勢，她強調三重需要像李余典這樣資深的議員繼續連任，讓地方建設和議事規則的經驗都能延續。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午與市議員李余典聯合造勢，她強調三重需要像李余典這樣資深的議員繼續連任，讓地方建設和議事規則的經驗都能延續，且三重正站在城市轉型節點，未來她將打造「三重2.0」，讓在地醫療、文化、交通等面向同步升級，提升生活品質。

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李余典深耕三重超過30年，造勢活動包括立委吳秉叡、陳培瑜、市議員鍾宏仁、翁震州、李宇翔及參選人陳韋任都到場相挺，全場氣氛相當熱烈。蘇巧慧說，上周才和立委李坤城到三重考察，緊盯新北市政府「第二行政中心」工程進度，因為將是牽動整體發展的重要樞紐。

未來完工啟用之後，除了提升市民洽公便利性，也能帶動衛生所搬遷釋出基地增設「新北聯醫三重院區第三大樓」。蘇巧慧說她若當選市長，將會加速三重聯醫興建及「銀新未來城」計畫，增加醫療、長照與公共照護服務量能，落實從兒童、家庭到銀髮長輩的全齡照護，全面升級在地醫療服務。

至於居民長年面對停車空間不足的難題，她將和李余典一同爭取利用公園活化及學校改建機會增設地下停車場，現在開元公園、六張公園和大同公園地下停車場已完成招標作業，未來會繼續爭取中央補助，持續推動興建停車場，滿足地方需求。

而目前運動中心位在三重南區，她認為北區也該增設第二運動中心，還有「新北市圖第二總館」，期盼完工後積極串聯中央資源辦理更多藝文展演、地方文化及親子閱讀活動成為新文化地標，讓「三重2.0」不只是硬體更新，更是生活品質與城市品牌的全面提升。

李余典表示，三重即將迎接第二行政中心、市圖第二總館及新北聯醫三重院區第三醫療大樓等重要建設，未來更需要有經驗的地方民代持續把關、爭取資源，未來將與蘇巧慧攜手合作，結合自己的地方經驗與蘇巧慧的整合力、執行力，推動三重整體升級，讓三重從過去的衛星城市，進一步成為更宜居、更有文化、更具發展潛力的城市。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午與市議員李余典（右）聯合造勢，她強調三重需要像李余典這樣資深的議員繼續連任，讓地方建設和議事規則的經驗都能延續，且三重正站在城市轉型節點，未來她將打造「三重2.0」，讓在地醫療、文化、交通等面向同步升級，提升生活品質。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午與市議員李余典（右）聯合造勢，她強調三重需要像李余典這樣資深的議員繼續連任，讓地方建設和議事規則的經驗都能延續，且三重正站在城市轉型節點，未來她將打造「三重2.0」，讓在地醫療、文化、交通等面向同步升級，提升生活品質。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午與市議員李余典聯合造勢，全場氣氛相當熱烈。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午與市議員李余典聯合造勢，全場氣氛相當熱烈。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午與市議員李余典（右）聯合造勢，她強調三重需要像李余典這樣資深的議員繼續連任，讓地方建設和議事規則的經驗都能延續，且三重正站在城市轉型節點，未來她將打造「三重2.0」，讓在地醫療、文化、交通等面向同步升級，提升生活品質。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午與市議員李余典（右）聯合造勢，她強調三重需要像李余典這樣資深的議員繼續連任，讓地方建設和議事規則的經驗都能延續，且三重正站在城市轉型節點，未來她將打造「三重2.0」，讓在地醫療、文化、交通等面向同步升級，提升生活品質。圖／蘇巧慧競辦提供

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