快訊

疑大雷雨濕滑…台中法警在司法大廈宿舍區 架梯修樹墜落身亡

教召變「叫糟」？召員控沒熱水洗澡、水質有鏽味 軍方：已改善

聽新聞
0:00 / 0:00

顏家康成立競總 綠營吳淑瑾、黃健忠等人到場相挺

中央社／ 澎湖縣18日電
2026年地方公職選舉11月將登場，民進黨澎湖縣黨部前主委顏家康（右4）將角逐縣議員，18日率先設立競選總部，民進黨縣長參選人吳淑瑾（右5）等人現身力挺。中央社
2026年地方公職選舉11月將登場，民進黨澎湖縣黨部前主委顏家康（右4）將角逐縣議員，18日率先設立競選總部，民進黨縣長參選人吳淑瑾（右5）等人現身力挺。中央社

民進黨澎湖縣黨部前主委顏家康參選澎湖縣議員，今天率先成立競選總部，包括馬公市長黃健忠和縣長參選人吳淑瑾等人都到場力挺。

2026九合一選舉

獲民進黨提名參選澎湖縣議員的前縣黨部主委顏家康，今天在馬公市新店路成立競選總部，包括副縣長林皆興、民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾、無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林、馬公市長黃健忠、行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑都到場力挺，連遠在宜蘭的民進黨立委陳俊宇，也專程跨海相挺，另有近200位支持民眾到場。

林皆興、吳淑瑾、黃健忠與陳俊宇等人，分別為顏家康披競選背帶、授戰旗，並致贈粽子和球棒；顏家康也親自揮舞戰旗與擊鼓。

顏家康表示自己已準備好，未來會以謙卑的心，走入馬公和澎湖，全力為這塊土地和民眾打拚服務，尤其今天總部成立，不是終點，更是服務開始的起點。

2026九合一選舉 澎湖縣選舉 民進黨 吳淑瑾

延伸閱讀

王世堅進沈伯洋競總輔選 吳沛憶讚最團結台北隊

柯志恩重啟「三山造勢」前進大旗美 王金平連兩場站台拚翻轉高雄

白營插旗參選花蓮市長是「聯傅打魏」？黃國昌：絕不是來亂的

王世堅接任競選總部副主委！沈伯洋讚敢言敢諫

相關新聞

蔣萬安登高一呼成選戰最強母雞 外溢效果有助各地藍白選將

台北市長蔣萬安昨穿梭立院藍白黨團及國民黨中央，火速敲定725為反毒台上凱道抗議，台中市長盧秀燕隨即響應。據了解，上凱道後的隔天726，蔣萬安又將與國民黨新北市長參選人李四川合體，在幾位藍委的罷免失敗周年感謝祭中扮神秘嘉賓，拉抬意味濃厚。有藍營人士表示，蔣已自覺到自己是今年選戰要扛大任的最強母雞；也有南部藍營輔選幕僚希望，蔣萬安的政治聲量溢流，對中間選民很有吸引力。

陳素月拋彰化TPASS比照台中699元 對手魏平政、邱建富表態跟進

中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票目前每月999元，台中市民卻獨享優惠每月699元，彰化縣民則多負擔300元，民進黨彰化縣長參選人陳素月今天表示，當選縣長將比照台中方案，減輕通勤族負擔，估計縣府將增加2500萬元支出。國民黨參選人魏平政及無黨籍參選人邱建富均表示，只要縣府財政許可當然比照跟進。

顏家康成立競總 綠營吳淑瑾、黃健忠等人到場相挺

民進黨澎湖縣黨部前主委顏家康參選澎湖縣議員，今天率先成立競選總部，包括馬公市長黃健忠和縣長參選人吳淑瑾等人都到場力挺

綠營提彰化TPASS通勤月票補貼政見 藍營肯定但「優先蓋完捷運」

民進黨彰化縣長參選人陳素月今提政見，縣民TPASS通勤月票降價為699元，國民黨縣長參選人魏平政肯定並強調「一定跟進」，並把優先完成彰化捷運列為他的首要建設目標，從區域治理的宏觀高度推動交通政策，走出車票補貼戰的選舉框架。

合體李余典造勢 蘇巧慧：打造三重2.0升級醫療服務與停車空間

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午與市議員李余典聯合造勢，她強調三重需要像李余典這樣資深的議員繼續連任，讓地方建設和議事規則的經驗都能延續，且三重正站在城市轉型節點，未來她將打造「三重2.0」，讓在地醫療、文化、交通等面向同步升級，提升生活品質。

淡水、八里川友會成立 李四川拋興建八里輕軌打造「AI高科技廊帶」

國民黨新北市長參選人李四川八里川友會及淡水川友會今成立，八里在地里長都到場站台相挺，李四川拋加速推動八里國中遷校及八里輕軌及興建八里國民運動中心政見，另則盡速完成淡北道路、淡水興建醫院及開發淡海新市鎮二、三期，促進地方產業發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。