聽新聞
0:00 / 0:00
顏家康成立競總 綠營吳淑瑾、黃健忠等人到場相挺
民進黨澎湖縣黨部前主委顏家康參選澎湖縣議員，今天率先成立競選總部，包括馬公市長黃健忠和縣長參選人吳淑瑾等人都到場力挺。
2026九合一選舉
獲民進黨提名參選澎湖縣議員的前縣黨部主委顏家康，今天在馬公市新店路成立競選總部，包括副縣長林皆興、民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾、無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林、馬公市長黃健忠、行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑都到場力挺，連遠在宜蘭的民進黨立委陳俊宇，也專程跨海相挺，另有近200位支持民眾到場。
林皆興、吳淑瑾、黃健忠與陳俊宇等人，分別為顏家康披競選背帶、授戰旗，並致贈粽子和球棒；顏家康也親自揮舞戰旗與擊鼓。
顏家康表示自己已準備好，未來會以謙卑的心，走入馬公和澎湖，全力為這塊土地和民眾打拚服務，尤其今天總部成立，不是終點，更是服務開始的起點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。