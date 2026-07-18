顏家康成立競總 綠營吳淑瑾、黃健忠等人到場相挺

民進黨澎湖縣黨部前主委顏家康參選澎湖縣議員，今天率先成立競選總部，包括馬公市長黃健忠和縣長參選人吳淑瑾等人都到場力挺。

獲民進黨提名參選澎湖縣議員的前縣黨部主委顏家康，今天在馬公市新店路成立競選總部，包括副縣長林皆興、民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾、無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林、馬公市長黃健忠、行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑都到場力挺，連遠在宜蘭的民進黨立委陳俊宇，也專程跨海相挺，另有近200位支持民眾到場。

林皆興、吳淑瑾、黃健忠與陳俊宇等人，分別為顏家康披競選背帶、授戰旗，並致贈粽子和球棒；顏家康也親自揮舞戰旗與擊鼓。

顏家康表示自己已準備好，未來會以謙卑的心，走入馬公和澎湖，全力為這塊土地和民眾打拚服務，尤其今天總部成立，不是終點，更是服務開始的起點。