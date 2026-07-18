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淡水、八里川友會成立 李四川拋興建八里輕軌打造「AI高科技廊帶」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川今早出席八里川友會成立活動時，拋出興建八里輕軌及國民運動中心等政見。圖／李四川競辦提供
李四川今早出席八里川友會成立活動時，拋出興建八里輕軌及國民運動中心等政見。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川八里川友會及淡水川友會今成立，八里在地里長都到場站台相挺，李四川拋加速推動八里國中遷校及八里輕軌及興建八里國民運動中心政見，另則盡速完成淡北道路、淡水興建醫院及開發淡海新市鎮二、三期，促進地方產業發展。

2026九合一選舉

八里川友會會長由八里區里長聯誼會長、訊塘里里長張金貴擔任，另立委洪孟楷、新北市議會議長蔣根煌、市議員蔡錦賢、陳家琪、陳偉杰等人都到場相挺，展現地方大團結氣勢。

張金貴說，李四川擔任新北市副市長期間對八里建設功不可沒，包括協調淡江大橋地方交通配套，高效率解決商港七路排水工程，改善八里淹水問題，李四川的付出，八里人一直記在心裡，他是接棒侯友宜市長的最佳人選。

針對八里國中遷校案，李四川說，侯市長已拍板確定，他當選後會加速完成為八里學子建置便利完善校園環境，也會興建國民運動中心，讓市民朋友不分晴雨都有運動場地。另將力推八里輕軌，搭配蘆社大橋與北士科發展，串聯八里、五股及淡水二、三期新市鎮，打造AI高科技廊帶，促進在地年輕人的就業機會。

下午出席淡水川友會活動，李四川說，他一定會盡快完成淡北道路，並在淡水興建醫院，也會盡速開發淡海新市鎮的二期三期。

李四川表示，他過去在台北市協調輝達海外總部在台設置及大巨蛋啟用，從宣布參選至今三個多月以來一直被罵，很多人問他是否會感到後悔? 他說自己絕對不會後悔，他要向鄉親報告，只要有能力與經驗就應為國家會奉獻。

李四川今午出席淡水川友會活動。記者林媛玲／攝影
李四川今午出席淡水川友會活動。記者林媛玲／攝影

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