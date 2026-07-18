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柯志恩重啟「三山造勢」前進大旗美 王金平連兩場站台拚翻轉高雄

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天前進大旗美地區黨員座談會。記者郭韋綺／翻攝
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天前進大旗美地區黨員座談會。記者郭韋綺／翻攝

繼鳳山後援會成立大會後，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天再前進大旗美地區舉辦黨員座談會，被視為有意重現前市長韓國瑜當年「三山造勢」選戰模式凝聚基本盤，立法院長前院長王金平連兩場都現身力挺，並喊出「大旗美贏，高雄就贏」，盼藍營團結、翻轉高雄。

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大旗美黨員座談會吸引旗山、美濃、內門、杉林、甲仙、六龜、茂林、桃源及那瑪夏等東九區黨員與支持者到場，約1500人擠滿會場，揮舞旗幟、高喊凍蒜。

王金平表示，高雄長期以來綠大於藍，縣市合併後濁水溪以南的政治特性難以打破，藍營已很久沒執政，綠營執政這麼久原縣區權益不受重視，導致城鄉差距愈來愈遠。

王金平說，柯志恩是最了解基層、用心建設高雄的好人選，高雄外在看似光鮮，但內在的問題在地鄉親最清楚，他直指這次是翻轉高雄最好的機會「大旗美如果贏，柯志恩一定會當選，至少要贏一成以上！」籲支持者團結打贏勝仗。

柯志恩指出，4年前選舉艱困，她當時參選被視作砲灰，但高雄所有客家、原民鄉親，給了她很大的支持和勇氣，讓她能夠堅持，最終獲得將近53萬票，這份沉甸甸的託付，讓她更堅定留在高雄、與大家一起打拚的決心。

柯表示，這份支持與託付，她無以回報，4年來不但沒離開高雄，更在去年接受美濃在地民眾的陳情，揭開了讓全國都為之震驚的美濃大峽谷案，許多在地人看到她都說，謝謝幫忙把美濃環境遭破壞的問題點出來，讓更多的人看到與關心。

柯說，那段時間，即使遭遇極大壓力與對手陣營的抹黑，仍與她站在一起，勇敢揭露不公不義，但無論是美濃大峽谷，還是先前大雨造成水蓮損害，民進黨想的永遠都是政治攻擊，而不是人民權益。

話鋒一轉，柯痛批最近發生的「毒油案」，老百姓擔心吃到含有致癌物的油品，就連自己在家做飯，也不知道廚房的那一瓶沙拉油，到底有沒有問題？

柯怒轟，賴政府至今說不清楚油品致癌物的源頭到底是從哪來的；民進黨發言人更嗆「毒油是我逼你吃的嗎？」卓揆只肯在跑行程中向社會大眾說「抱歉」，種種行徑都叫人民無法接受。

柯反譏，民進黨市長參選人賴瑞隆，卻對一連串的荒腔走板默不吭聲，這樣的人要怎麼讓高雄市民相信「他能保護大家的健康」？

柯說，未來將持續深入各行政區與民眾面對面交流，傾聽地方需求，提出符合高雄發展的政策方向，爭取更多市民支持；另她也以市黨部主委身分為議員參選人披掛彩帶，營造團結氣勢。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今舉辦大旗美地區黨員座談會，立法院前院長王金平現身力挺。記者郭韋綺／翻攝
國民黨高雄市長參選人柯志恩今舉辦大旗美地區黨員座談會，立法院前院長王金平現身力挺。記者郭韋綺／翻攝

國民黨高雄市長參選人柯志恩今舉辦大旗美地區黨員座談會，約1500支持者湧入擠滿會場。記者郭韋綺／翻攝
國民黨高雄市長參選人柯志恩今舉辦大旗美地區黨員座談會，約1500支持者湧入擠滿會場。記者郭韋綺／翻攝

國民黨高雄市長參選人柯志恩。記者郭韋綺／翻攝
國民黨高雄市長參選人柯志恩。記者郭韋綺／翻攝

國民黨高雄市長參選人柯志恩今舉辦大旗美地區黨員座談會，約1500支持者湧入擠滿會場。記者郭韋綺／翻攝
國民黨高雄市長參選人柯志恩今舉辦大旗美地區黨員座談會，約1500支持者湧入擠滿會場。記者郭韋綺／翻攝

柯志恩 王金平 2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆 國民黨 民進黨 致癌沙拉油

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