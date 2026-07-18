蔣萬安登高一呼成選戰最強母雞 外溢效果有助各地藍白選將

台北市長蔣萬安昨穿梭立院藍白黨團及國民黨中央，火速敲定725為反毒台上凱道抗議，台中市長盧秀燕隨即響應。據了解，上凱道後的隔天726，蔣萬安又將與國民黨新北市長參選人李四川合體，在幾位藍委的罷免失敗周年感謝祭中扮神秘嘉賓，拉抬意味濃厚。有藍營人士表示，蔣已自覺到自己是今年選戰要扛大任的最強母雞；也有南部藍營輔選幕僚希望，蔣萬安的政治聲量溢流，對中間選民很有吸引力。

這位藍營人士也說，昨天鄭麗文會晤蔣萬安後舉行記者會，鄭也罕見沒有「跑題」，言詞有對蔣的肯定，足見黨中央也知道，蔣在今年選戰扮演關鍵角色，蔣直球對決的風格更能得選民認同。

有農業縣市長藍營參選人幕僚說，蔣萬安領頭喚醒一般民眾對食安的重視，也替國民黨扮演好關心民眾與民生議題的政黨，不只對蔣萬安個人選情與聲勢有所提升，對整體國民黨的形象也有加分，對國民黨各地的選將來說是有很大幫助。

新北藍營輔選人士表示，蔣萬安身為最高聲量的地方首長，登高一呼，立刻引起迴響。去年民進黨發動大罷免，政治動員與對立使民眾對選舉氛圍感到疲乏，但食安議題非關政治，影響廣泛，蔣萬安以高聲量帶頭提升關注，可望凝聚不分顏色的民眾力量，對中央執政無能的怒火具體展現出來。

南部藍營縣市長參選人幕僚表示，藍營之中原為盧秀燕氣勢最盛，但從其放棄黨主席參選後，似乎已失去天時。蔣萬安願意針對高政治性議題領導輿論，儼然成為藍營新領袖。對南部的藍營縣市長參選人來說，當然希望蔣萬安的政治聲量溢流過來，不僅能鞏固藍營支持者，對中間選民也有高度吸引力。

民眾黨人士表示，此次致癌油事件攸關全國人民健康，也是重要的民生議題。蔣萬安登高一呼，民眾黨必定全力支持；目前黨中央尚未發放動員令，不少縣市的現任議員或參選人就已經開始自發性地做宣傳、推廣，當天也一定會到場。

另一民眾黨人士則分析，蔣萬安號召藍白黨主席及黨團，有凝聚藍白之意；各地民代與參選人也期待藉由其高人氣與號召力，形成外溢效應，為後續在野黨與民進黨政治攻防做蓄能。

台北市長蔣萬安（左）昨日上午至立法院拜會民眾黨立法院黨團，結束後與民眾黨主席一同步出黨團。圖／聯合報系資料照