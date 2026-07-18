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陳素月拋彰化TPASS比照台中699元 對手魏平政、邱建富表態跟進

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票目前每月999元，台中市民卻獨享優惠每月699元，彰化縣民則多負擔300元，民進黨彰化縣長參選人陳素月今天表示，當選縣長將比照台中方案，減輕通勤族負擔。圖／聯合報系資料照
中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票目前每月999元，台中市民卻獨享優惠每月699元，彰化縣民則多負擔300元，民進黨彰化縣長參選人陳素月今天表示，當選縣長將比照台中方案，減輕通勤族負擔。圖／聯合報系資料照

中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票目前每月999元，台中市民卻獨享優惠每月699元，彰化縣民則多負擔300元，民進黨彰化縣長參選人陳素月今天表示，當選縣長將比照台中方案，減輕通勤族負擔，估計縣府將增加2500萬元支出。國民黨參選人魏平政及無黨籍參選人邱建富均表示，只要縣府財政許可當然比照跟進。

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陳素月指出，TPASS通勤月票由中央與地方共同分擔，中央針對台鐵及公路客運補助達90%；捷運與公車等運具，則依縣市別補貼50%至75%。中央與各地方政府已此項補貼常態化，編列在一般預算，彰化縣政府2026年度預算書編列1.5至2億元，未來若調降至699元，預估增加約2500萬元的補貼支出。

陳素月表示，接獲許多彰化上班通勤族以及學生陳情反映，稱中彰投苗跨縣市TPASS 通勤月票每月999元，彰化縣比起一橋之隔的台中市民要多負擔300元，她當選彰化縣長後，將推動彰化縣民專屬優惠699元，無限次搭乘台鐵、台中捷運、公車、公路客運及公共自行車前30分鐘通通免費。

陳素月表示，中彰通勤月票降價至699元後，有助減輕交通負擔，促進綠色公共運輸。根據台鐵彰化各站至台中各站每月平均5759人次計算，陳素月國會辦公室預估，可能增加縣政府常態補貼預算10%至15%。

對於陳素月TPASS通勤月票699元的主張，國民黨籍參選人魏平政及無黨籍參選人邱建富均表示，只要縣府財政許可，他們如果順利當選縣長，也會比照辦理。

縣府交通處表示，中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票是999元，而台中市政府增加補貼，才獨享699元優惠，如果彰化縣也比照，則需考量到是否有足夠的客源可以搭乘。此外，雲林縣政府將向交通部爭取，針對台鐵從嘉義、雲林到彰化的TPASS通勤月票，每月是599元，目前3縣市已有共識，希望造福更多通勤族。

中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票目前每月999元，台中市民卻獨享優惠每月699元，彰化縣民則多負擔300元，民進黨彰化縣長參選人陳素月今天表示，當選縣長將比照台中方案，減輕通勤族負擔。圖／陳素月服務處提供
中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票目前每月999元，台中市民卻獨享優惠每月699元，彰化縣民則多負擔300元，民進黨彰化縣長參選人陳素月今天表示，當選縣長將比照台中方案，減輕通勤族負擔。圖／陳素月服務處提供

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