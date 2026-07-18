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竹市綠營參選人出陣 莊競程：讓工程師終結城市空轉
民進黨新竹市長參選人莊競程今天與黨籍竹市議員參選人共同造勢。莊競程說，他會以工程師思維逐一找出市政痛點並對症下藥，讓市政重新啟動，找回新竹人驕傲與光榮。
2026九合一選舉
新竹市民進黨部今天舉行「民進黨新竹隊」出陣儀式，現場湧入逾千名支持者，由黨籍立委柯建銘將勝利戰旗交給莊競程。
柯建銘表示，莊競程是最佳新竹市長人選，相信以莊競程專業與謙卑，一定可以帶領新竹隊贏得勝利。
莊競程致詞指出，近年新竹市建設停滯，未來他將針對台大醫院湳雅院區、新竹市總圖書館、國際展演中心、果菜市場遷建、兒童探索館等重大建設，抓出明確期程，並召開公開評估說明會，用務實決策終結城市空轉。
莊競程說，面對日前豪大雨造成新竹市街道變河道，市府決策慢半拍、疏於防汛盤點等治理失職，他主張導入「AI智慧監測預警系統」，用科技與專業守護城市防災韌性，而非哪裡淹水就補哪裡。
針對東區塞車問題，莊競程表示，他將透過智慧交通管理重新調整路網；此外，加速推動舊城區復興，升級南寮漁港景觀設施與交通動線，也打造香山區專屬觀光休閒廊帶。
關於教育政策，莊競程說，將提升高中職班級數，設立具特色且獨立的完全中學以擴充教育量能，並研擬提供「科技城市教師加給獎金」，以優渥條件留住頂尖師資，讓新竹孩子可以安心就學。
莊競程表示，上任後將結合新竹在地大學資源，協助國家太空中心積極發展，藉此擴大新竹科學園區效應、形成科技產業廊帶，推動新竹國際創新加速器，吸引國際研發中心與創投資金落腳新竹。
民進黨新竹市黨部指出，新竹隊出陣儀式，包括東區市議員參選人鄭美娟、劉彥伶、曾翰揚、鄭宏輝，南區市議員參選人施乃如，西區市議員參選人陳建名，北區市議員參選人楊玲宜、林士凱、曾國維，及香山區市議員參選人林盈徹共10人出席。
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