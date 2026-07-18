王世堅進沈伯洋競總輔選 吳沛憶讚最團結台北隊

民主進步黨籍立法委員王世堅接任民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部副主任委員，民進黨台北市黨部主委吳沛憶今天說，這是史上最團結台北隊，競選幹部已全到位。

沈伯洋上午到台北萬華區三水街市場、直興市場拜票，吳沛憶、民進黨籍台北市議員洪婉臻、劉耀仁、民進黨台北市議員參選人馬郁雯和張銘祐陪同。

沈伯洋接受媒體聯訪表示，王世堅先前對他多有幫助，近幾年在立法院也共同協作。王世堅特色是敢於諫言，有任何缺失都不吝提出，相信能聽取議員與立委意見的競選團隊才真正強大。

吳沛憶說，包括王世堅等3名立委都出任競總副主委，議員和參選人是競總副總幹事，後續團體戰節奏會越打越快，希望讓大家看到團隊的市政想法和願景。