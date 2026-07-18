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蔣萬安號召上街反毒油 沈伯洋：用咆哮轉移市政缺失焦點

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）今天上午前往直興市場拜票，爭取攤商及民眾支持，有熱情攤商當場請沈伯洋吃冰消暑。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）今天上午前往直興市場拜票，爭取攤商及民眾支持，有熱情攤商當場請沈伯洋吃冰消暑。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午在立委吳沛憶及黨籍市議員參選人陪同下，前往萬華區直興市場及三水市場拜票，爭取選民支持。針對台北市長蔣萬安昨天號召民眾走上街頭反對問題油品，沈伯洋表示，蔣萬安面對兒虐、食安、700萬元洋傘及捷運天花板掉落等爭議時，總是以咆哮轉移焦點，相信人民自有判斷。

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沈伯洋表示，自己是立法院外交及國防委員會委員，也是民進黨立法院黨團幹部，事件發生後第一時間便與食藥署討論相關處置措施。相較之下，他指出，蔣萬安身為台北市長，最重要的職務之一就是擔任台北市食品安全會議召集人，但15次會議中缺席11次，質疑蔣萬安對食品安全議題不夠重視。

沈伯洋批評，蔣萬安如今以攻擊中央的方式轉移焦點，應先回應自身在相關議題上的責任。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）今天上午前往直興市場拜票，爭取攤商及民眾支持。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）今天上午前往直興市場拜票，爭取攤商及民眾支持。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天上午在立委吳沛憶（右一）與黨籍市議員參選人陪同下，前往萬華直興市場與三水市場拜票。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天上午在立委吳沛憶（右一）與黨籍市議員參選人陪同下，前往萬華直興市場與三水市場拜票。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（後中）今天上午在立委吳沛憶（後右二）與黨籍市議員參選人陪同下，前往萬華直興市場與三水市場拜票，有支持者要求沈伯洋在背上簽名。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（後中）今天上午在立委吳沛憶（後右二）與黨籍市議員參選人陪同下，前往萬華直興市場與三水市場拜票，有支持者要求沈伯洋在背上簽名。記者胡經周／攝影

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 台北市選舉

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