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蔣萬安號召上街反毒油 沈伯洋：用咆哮轉移市政缺失焦點
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午在立委吳沛憶及黨籍市議員參選人陪同下，前往萬華區直興市場及三水市場拜票，爭取選民支持。針對台北市長蔣萬安昨天號召民眾走上街頭反對問題油品，沈伯洋表示，蔣萬安面對兒虐、食安、700萬元洋傘及捷運天花板掉落等爭議時，總是以咆哮轉移焦點，相信人民自有判斷。
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沈伯洋表示，自己是立法院外交及國防委員會委員，也是民進黨立法院黨團幹部，事件發生後第一時間便與食藥署討論相關處置措施。相較之下，他指出，蔣萬安身為台北市長，最重要的職務之一就是擔任台北市食品安全會議召集人，但15次會議中缺席11次，質疑蔣萬安對食品安全議題不夠重視。
沈伯洋批評，蔣萬安如今以攻擊中央的方式轉移焦點，應先回應自身在相關議題上的責任。
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