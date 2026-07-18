王世堅接任競選總部副主委！沈伯洋讚敢言敢諫

民進黨立委王世堅宣布加入台北市長參選人沈伯洋競選團隊受矚，沈伯洋今開心分享，他能夠正式加入競選團隊，也讚王世堅敢言且敢諫，「我們有任何的缺失，他也會不吝直接指出。」

沈伯洋上午三水街市場、直興市場拜票，民進黨北市黨部主委吳沛憶陪同，中正萬華選區議員劉耀仁、洪婉臻及議員參選人張銘祐等人到場。

王世堅接任沈伯洋競選總部副主委，並喊出要和沈並肩作戰。沈說，世堅委員還沒接這個職位前，就已經對他有很多幫助，他們這幾年在立法院也是一起協作，真的很開心他能夠正式加入競選團隊，「世堅委員的特色是敢言且敢諫，我們有任何的缺失，他也會不吝直接指出。」

沈伯洋提到選戰策略，一直都很一致，正面提出市民的需求，迎合痛點、提出相關政策，也強調不以攻擊為主，希望讓市民看到自己對北市的願景，能夠投他一票。

吳沛憶表示，這次的台北隊是史上最團結的台北隊。昨天競選總部幹部全部到位，北市3位立委都出任沈伯洋競總副主委，北市25席議員參選人加上一席山地原住民，都出任沈伯洋競總副總幹事。

她說，很開心堅哥特別在臉書發合照，堅哥一個專長是拉小提琴，沈伯洋是吹黑管，滿期待之後競總也可有一個樂團組合。

吳沛憶指出，接下來的節奏會愈打愈快，打的是團體戰，全面走進社區、基層、地方。這次台北市選舉，也許有些人還是想要政治口水的操作，但是沈伯洋團隊希望讓大家看到的是團隊對台北市政的想法跟的願景。