白營插旗參選花蓮市長是「聯傅打魏」？黃國昌：絕不是來亂的

台灣民眾黨在花蓮共推出6位參選人，其中徵召戴于文參選花蓮市長，黨主席黃國昌今天率參選人到市場拜票，媒體詢問是否「聯傅打魏？」黃國昌強調絕對不是來亂的，希望爭取鄉親認同，翻轉地方政治。

現任花蓮市長魏嘉彥是國民黨籍，已辦理黨內登記爭取連任，但只有他一人登記，卻遭縣黨部以哥哥魏嘉賢無黨籍選縣長為由，不予提名，只同意報備參選，地方政壇傳出地方派系刻意打壓魏家，民眾黨突然宣布徵召前發言人戴于文回鄉參選，引起許多討論。

民眾黨「花蓮隊」包括花蓮市長、縣議員參選人各一人，及4名鄉鎮市名代表參選人。黃國昌今早帶領戴于文及縣議員參選人蔡翼陽、壽豐鄉民代表參選人陳咸均等人到花蓮市重慶市場拜票，戴于文巧遇自己玉里國小老師，讓黃國昌笑說，「這證明戴于文不是空降，是道地花蓮囝仔」。

媒體詢問，地方盛傳白營與傅崐萁有默契，聯手打壓魏家，故意提名市長參選人來亂？黃國昌駁斥「跟傅崐萁怎麼可能會有什麼關係」。

黃國昌說，尊重中國國民黨自己黨內的民主程序，不多所置喙，挑戰現任市長確實非常困難，民眾黨「絕對不是來亂的」，戴于文是柯文哲任台北市長時重要的幕僚及發言人，民眾黨推出優秀人才選花蓮市長，是對於翻轉地方政治有高度期待。

至於黨籍參選人是否可能替國民黨縣長參選人站台？黃國昌說，每個政黨有自己的主體性，也有各自選戰步伐，應該先把分內工作做好，若要幫他黨候選人站台，要看民眾黨是不是有提名的人選。他說，花蓮地方政治相當複雜，尊重在地政治邏輯，會號召支持者，及對花蓮新政治有期待的中間選民跟年輕人，共同為花蓮開創新的未來。

戴于文表示，接受黨徵召回鄉參選的初衷，就是讓花蓮更好、更進步，會以過去這10年來在台北市政府團隊及台灣民眾黨所學習到的經驗來奉獻家鄉。

民眾黨花蓮市長參選人戴于文今天到花蓮市重慶市場拜票，巧遇國小老師。記者王燕華／攝影