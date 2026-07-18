快訊

綠議員酸毒油案藍白上街頭「如喪考妣」？蔣萬安說話了

她工作半年存21萬…好奇「00後存款都多少」？網揭真實數字

國軍提前退伍賠償金5.89億元未收回！3人寧賠2千萬也要走人

聽新聞
0:00 / 0:00

白營插旗參選花蓮市長是「聯傅打魏」？黃國昌：絕不是來亂的

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民眾黨主席黃國昌今天率黨籍參選人到花蓮市重慶市場拜票。記者王燕華／攝影
民眾黨主席黃國昌今天率黨籍參選人到花蓮市重慶市場拜票。記者王燕華／攝影

台灣民眾黨在花蓮共推出6位參選人，其中徵召戴于文參選花蓮市長，黨主席黃國昌今天率參選人到市場拜票，媒體詢問是否「聯傅打魏？」黃國昌強調絕對不是來亂的，希望爭取鄉親認同，翻轉地方政治。

2026九合一選舉

現任花蓮市長魏嘉彥是國民黨籍，已辦理黨內登記爭取連任，但只有他一人登記，卻遭縣黨部以哥哥魏嘉賢無黨籍選縣長為由，不予提名，只同意報備參選，地方政壇傳出地方派系刻意打壓魏家，民眾黨突然宣布徵召前發言人戴于文回鄉參選，引起許多討論。

民眾黨「花蓮隊」包括花蓮市長、縣議員參選人各一人，及4名鄉鎮市名代表參選人。黃國昌今早帶領戴于文及縣議員參選人蔡翼陽、壽豐鄉民代表參選人陳咸均等人到花蓮市重慶市場拜票，戴于文巧遇自己玉里國小老師，讓黃國昌笑說，「這證明戴于文不是空降，是道地花蓮囝仔」。

媒體詢問，地方盛傳白營與傅崐萁有默契，聯手打壓魏家，故意提名市長參選人來亂？黃國昌駁斥「跟傅崐萁怎麼可能會有什麼關係」。

黃國昌說，尊重中國國民黨自己黨內的民主程序，不多所置喙，挑戰現任市長確實非常困難，民眾黨「絕對不是來亂的」，戴于文是柯文哲任台北市長時重要的幕僚及發言人，民眾黨推出優秀人才選花蓮市長，是對於翻轉地方政治有高度期待。

至於黨籍參選人是否可能替國民黨縣長參選人站台？黃國昌說，每個政黨有自己的主體性，也有各自選戰步伐，應該先把分內工作做好，若要幫他黨候選人站台，要看民眾黨是不是有提名的人選。他說，花蓮地方政治相當複雜，尊重在地政治邏輯，會號召支持者，及對花蓮新政治有期待的中間選民跟年輕人，共同為花蓮開創新的未來。

戴于文表示，接受黨徵召回鄉參選的初衷，就是讓花蓮更好、更進步，會以過去這10年來在台北市政府團隊及台灣民眾黨所學習到的經驗來奉獻家鄉。

民眾黨花蓮市長參選人戴于文今天到花蓮市重慶市場拜票，巧遇國小老師。記者王燕華／攝影
民眾黨花蓮市長參選人戴于文今天到花蓮市重慶市場拜票，巧遇國小老師。記者王燕華／攝影

民眾黨主席黃國昌（左四）今天率黨籍參選人到花蓮市重慶市場拜票。記者王燕華／攝影
民眾黨主席黃國昌（左四）今天率黨籍參選人到花蓮市重慶市場拜票。記者王燕華／攝影

黃國昌 魏嘉彥 2026九合一選舉 花蓮縣選舉

延伸閱讀

鄭照新、林義傑出席募款餐會 陳宥丞喊話：2026所有選區遍地開花

選情初探／新北議員第八選區 10席減1席 競合激烈 三黨不敢大意

新竹選戰升溫 蕭美琴同框挺鄭朝方 藍白圍攻水岸市集園區

致癌油風波蔣萬安號召725上凱道 黃國昌曝聊1小時討論最多是這事

相關新聞

白營插旗參選花蓮市長是「聯傅打魏」？黃國昌：絕不是來亂的

台灣民眾黨在花蓮共推出6位參選人，其中徵召戴于文參選花蓮市長，黨主席黃國昌今天率參選人到市場拜票，媒體詢問是否「聯傅打魏？」黃國昌強調絕對不是來亂的，希望爭取鄉親認同，翻轉地方政治。

選情初探／新北議員第八選區 10席減1席 競合激烈 三黨不敢大意

新北議員第八選區（土樹三鶯）席次從十席減為九席，先是民眾黨初選爆冷門，素人擊敗政二代；接著國民黨江怡臻突放棄連任，兩席婦保名額剩藍綠白三女將爭搶。正國會議員林銘仁初選落馬，日前他跨派系為英系廖宜琨站台，牽動綠營微妙競合。

苗栗選戰 鍾東錦拋縣政白皮書 陳品安強調國際視野

二○二六地方選舉，苗栗縣長鍾東錦拚連任，昨發表「縣政願景白皮書」，鎖定經濟、交通、醫養、文教與觀光做為未來施政重點方向。民進黨苗栗縣長參選人陳品安日前訪美，返台後分享經驗，強調地方首長要具備國際視野才能幫地方爭取發展機會，較勁意味濃厚。

選情初探／中市第四選區 4方混戰搶5席

台中市議員第四選區（豐原、后里）應選五席，下屆選舉藍、綠、白及無黨籍人馬提前布局，除現任議員尋求連任，還有新人、回鍋參選者及可能投入的地方人士加入戰局，是歷年競爭最激烈的一次。由於豐原是國民黨立法院副院長江啟臣的政治根據地，議員選情也是江啟臣地方實力的重要指標。

選情初探／台南議員第四選區 綠營「山區巡守員」挑戰周家根基

台南市議員第四選區應選一席，現任無黨籍的周奕齊家族有長期經營地方基礎，也勤跑基層服務，不過民進黨提名蹲點多年、現為立委郭國文服務處山區特助的賴懋慶，擁執政黨資源做後盾，恐產生一番競爭，選情還是未知數。

新竹選戰升溫 蕭美琴同框挺鄭朝方 藍白圍攻水岸市集園區

二○二六地方選舉倒數，副總統蕭美琴昨與民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方同台開箱圖書館，肯定鄭施政成果。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠猛攻「竹北水岸市集園區」延宕六年、經費攀升，國民黨執掌的竹縣府也稱責任在市公所，選戰煙硝逐漸蔓延。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。