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選情初探／台南議員第四選區 綠營「山區巡守員」挑戰周家根基

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導

台南市議員第四選區應選一席，現任無黨籍的周奕齊家族有長期經營地方基礎，也勤跑基層服務，不過民進黨提名蹲點多年、現為立委郭國文服務處山區特助的賴懋慶，擁執政黨資源做後盾，恐產生一番競爭，選情還是未知數。

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第四選區為山區，涵蓋楠西區、南化區、玉井區、左鎮區，是台南除了原住民選區外唯一的單一席次選區，周奕齊為前台南縣議會議長、前立委周五六與親民黨前立委周陳秀霞之子，家族長期經營山區；二○一八年周奕齊首度參選面臨四搶一，就奪百分之四十五選票，二○二二年更以超過百分之六十五得票率成功連任。

周奕齊關注偏鄉建設、農產行銷與社會福利，並推動設立山區日間照顧中心、調高偏鄉學校營養午餐補助，也爭取改善偏鄉交通與農路等山區建設，去年一月大埔地震使台南山區損失慘重，他緊盯救災與善後、協助媒合補助。

賴懋慶出生玉井，父親曾任原南縣玉井鄉民代表會副主席、縣市合併後玉井區豐里里的里長，與在地淵源深，他自我期許是「山區巡守員」，擔任立委郭國文服務處山區特助，代表立委走遍楠西、南化、玉井、左鎮服務與處理民情，持續強化基層經營。

賴懋慶參與爭取推動玉井青果市場重建與冷鏈物流中心、協助解決偏鄉長照用地等問題，尤其山區地震災後復原，他都與郭國文一同現身會勘、關切，近日郭國文、參選北市議員的高嘉瑜還和他一起行銷芒果，持續增曝光度。

山區議題重疊性高，周奕齊、賴懋慶在去年地震同時積極關切，也都著力於玉井青果市場改造計畫等，兩人的選舉攻防早在爭取各建設、為民服務時悄然開打。

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