選情初探／新北議員第八選區 10席減1席 競合激烈 三黨不敢大意

新北議員第八選區（土樹三鶯）席次從十席減為九席，先是民眾黨初選爆冷門，素人擊敗政二代；接著國民黨江怡臻突放棄連任，兩席婦保名額剩藍綠白三女將爭搶。正國會議員林銘仁初選落馬，日前他跨派系為英系廖宜琨站台，牽動綠營微妙競合。

選區現任議員包括國民黨林金結、黃永昌、呂家愷、江怡臻、洪佳君；民進黨有廖宜琨、彭一書、林銘仁、卓冠廷四人；加上無黨籍蘇泓欽。黃永昌先前涉案判緩刑，他推次子黃承鋒加入民眾黨接棒，初選卻輸給素人吳亞倫。不過，立院今年六月修選罷法排除宣告緩刑者參選資格限制，可望在國民黨報准參選連任。

而江怡臻不選連任後，已加入市長參選人李四川團隊。這選區有兩席婦保名額，檯面上國民黨洪佳君、民進黨新人高乃云較具優勢，民眾黨吳亞倫苦追，江的能量如何移轉，牽動婦保名額。不過，江怡臻說，土樹三鶯藍綠基本盤實力相當，婦保是假議題，六都女性參選人多不需靠婦保選上，在藍白合默契下要讓選票極大化，力拚五席。

民進黨變數也多，初選登記時，新人朱誼臻換選區到汐止，保送新人高乃云；初選後五屆老將林銘仁落馬，立委吳琪銘兒子吳昇翰出線。七月初廖宜琨在樹林辦座談，林銘仁登台助陣，他強調選區議員席次減少，當選門檻提高，選情艱困，願顧大局搶救情勢危險的廖宜琨，以免影響整體版圖。

無黨籍蘇泓欽尋求三連霸，他說，服務靠口碑，沒有政黨包袱，卻缺乏母雞奧援。縮減席次後，二萬票可能是基本門檻，個個是強棒，人人都不敢大意。