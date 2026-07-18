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苗栗選戰 鍾東錦拋縣政白皮書 陳品安強調國際視野

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣長鍾東錦發表縣政願景白皮書，以「五道光芒」破題勾勒苗栗未來發展藍圖。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦發表縣政願景白皮書，以「五道光芒」破題勾勒苗栗未來發展藍圖。記者胡蓬生／攝影

二○二六地方選舉，苗栗縣長鍾東錦拚連任，昨發表「縣政願景白皮書」，鎖定經濟、交通、醫養、文教與觀光做為未來施政重點方向。民進黨苗栗縣長參選人陳品安日前訪美，返台後分享經驗，強調地方首長要具備國際視野才能幫地方爭取發展機會，較勁意味濃厚。

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鍾東錦昨天在短片中化身中年大叔與返鄉青年聊苗栗發展，目標將苗栗打造成「觀光科技新都心」。他表示，白皮書是縣府團隊無數次跨部門研討、深入各鄉鎮市傾聽基層心聲的成果，不僅是未來施政方向，更是縣政發展的整體藍圖。

交通建設方面，鍾東錦以「歸鄉之路」為發展願景，計畫推動台六十一線西濱竹南至後龍段高架化，還要強化道路系統串聯，將台七十二線延伸銜接台六十一線。此外，他也將爭取國道一號頭份交流道改善及增設造橋交流道，並持續改善偏鄉交通環境，讓返鄉之路更加安全順暢。

陳品安日前受邀赴美演講，同時也到矽谷拜訪美光等企業與創新據點。她表示，面對全球科技快速發展與地緣政治重組，台灣應積極走向世界，主動掌握全球趨勢，地方首長要照顧地方事務，也應具備國際視野，才能為地方爭取更多發展機會。

民進黨提名的苗栗縣長參選人陳品安（左）在頭份市辦聯合問政說明會。圖／陳品安競選團隊提供
民進黨提名的苗栗縣長參選人陳品安（左）在頭份市辦聯合問政說明會。圖／陳品安競選團隊提供

針對苗栗交通，陳品安主張國道一號在頭份增設第二交流道，解決當地人口移入帶來的交通壅塞問題，而國道一號楊梅至頭份也應拓寬並延伸至銅鑼，才能串聯完整科技產業廊帶。未來，她將持續辦聯合問政會與客廳會，逐步推出苗栗各項建設發展問題的對策和政見。

2026九合一選舉 鍾東錦 苗栗 陳品安 民進黨

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